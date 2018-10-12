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Капитан Америка напугал своих поклонников
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Капитан Америка напугал своих поклонников твитом о фильме «Мстители 4» 

WuzzUp.ru 3 часа назад
Фото: WuzzUp.ru
Крис Эванс (Капитан Америка), написал твит о фильме «Мстители 4», в котором попрощался со съёмочной группой и с коллегами по цеху. Реакция поклонников не заставила себя ждать: одни утверждают, что Капитана Америку будет играть кто-то ещё. Другие ждут гибели героя Эванса в выходящем в прокат в 2019 году фильме. Но все напуганы заявлением актёра. Давайте разберёмся: Капитан Америка — воплощение морали, героизма и всем супергероям супергерой. Самый лучший. Стив Роджерс (настоящее имя Капитана Америки) — суперсолдат, которому вы со спокойной совестью доверите спасение вселенной.
Поэтому невозможно не реагировать на твит Криса Эванса. Как это мы прощаемся с Капитаном Америкой? Хорошо, возможно, он не умрёт по-настоящему (ведь такое уже было с Суперменом, например), но поклонники Капитана Америки в исполнении Криса Эванса чувствуют себя не в своей тарелке.
Все ждали обычного апдейта о процессе съёмок, но актёр написал следующее: «Официально закончены съёмки Мстителей 4. Сказать, что это был эмоционально заряженный день, — ничего не сказать. Играть эту роль на протяжении последних 8 лет было честью. Спасибо за впечатления всем, кто был в кадре, всем, кто был за кадром, и всем поклонникам! вечно вам благодарен.»
Создаётся впечатление, что Крис Эванс завершает свою карьеру Капитана Америки. Не нужно быть экспертом по тону сообщений, чтобы понять, что этот твит — обращение актёра, который навсегда покидает проект. Поклонники Стива Роджерса, Капитана Америки и Криса Эванса превратили тред в церемонию прощания с ещё не погибшим, но уже похороненными ими героем. Конечно, Крис Эванс — обычный актёр и вовсе никакой не солдат, но комментарии некоторых пользователей похожи на соболезнования семье геройски погибшего защитника родины. Мнения разделились: кто-то из фанатов агрессивно отрицает уход Эванса из Марвел. Тем не менее, телеканал MTV сообщил, что актёр временно перестанет сниматься после завершения контракта со студией. Контракт, как раз, завершается с выходом «Мстителей 4». В интервью журналу Variety Эванс сказал: «Я не вижу себя в качестве актёра, играющего только то, что выходит за рамки моих нынешних контрактных обязательств.» Однако, это вовсе не означает, что актёр собирается завершить карьеру. «Я просто не знаю, буду ли я сниматься где-то вне контракта с Марвел, за исключением случая, когда я буду ещё и режиссёром», — объяснил Эванс ресурсу BuzzFeed News. В 2014 году Крис Эванс снял фильм в жанре инди под названием «Поезд на Полвторого» и сыграл в нём главную роль. Кинолента дебютировала на Международном Кинофестивале в Торонто.
Неудивительно, что актёр, попробовавший себя в качестве режиссёра, хочет снова снимать кино, а не только сниматься в нём. «Самое прекрасное в контракте с Марвел — то, что он даёт вам возможности воплощать проекты, которые были бы неподъёмными для не имеющих связей с такой известной студией», — сказал Эванс в интервью BuzzFeed News. Видимо, поклонникам Стива Роджерса, Капитана Америки и Криса Эванса нужно не плакать и прощаться со своими любимыми героем и актёром, а требовать от студии Марвел разрешить Эвансу снимать следующий фильм про Мстителей. Тогда все будут счастливы!
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