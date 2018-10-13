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Странные факты из жизни знаменитостей
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Странные факты из жизни знаменитостей 

Рамблер 1 час назад
Эти секреты, возможно, заставят вас взглянуть на любимцев публики по-новому.
1/6  Райан Гослинг
Фото:
2/6  Киану Ривз
Фото:
3/6  Джек Николсон
Фото:
4/6  Мэтт Дэймон
Фото:
5/6  Джессика Альба
Фото:
6/6  Билл Мюррей
Фото:
Жизнь знаменитостей проходит у всех на глазах. Скрыть что-либо от вездесущих папарацци крайне сложно. Некоторым звездам удается хранить скелеты в шкафу довольно долго, но рано или поздно они все равно становятся достоянием широкой публики.
Малоизвестные факты из жизни любимцев Голливуда — в фотогалерее.
Билла Мюррея в аэропорту задержали за попытку провезти через границу марихуану. Молодой Мюррей решил однажды пошутить на таможне, сказав, что везет бомбу. Охранники шутку не оценили и прошерстили багаж молодого студента. Бомбу, конечно, не нашли, а вот несколько килограммов марихуаны обнаружили. Билл получил условный срок.
Джессику Альбу похитили во время съемках сериала «Флиппер». Неизвестные потребовали огромный выкуп за 14-летнюю актрису, и родители уже не ожидали увидеть дочь живой. Но вскоре девочку обнаружили в багажнике машины, брошенной на шоссе. Почему похитители поступили так, до сих пор не известно, как и то, кто это был.
Самый добрый актер Голливуда Киану Ривз страдает врожденной дислексией. С самого детства ему трудно давалось обучение. В 17 лет будущий актер бросил школу, так и не получив аттестат.
Джек Николсон лишь в 37 лет узнал, что его настоящей матерью является… старшая сестра. Мама будущего актера очень рано забеременела, поэтому его матерью записали женщину, которая на самом деле является его бабушкой. А мама, соответственно, оказалась "сестрой" Джека.
У Марка Уолберга были серьезные проблемы с законом. Будущий актер в подростковом возрасте имел более 30 приводов в полицию за хулиганство и воровство. А в 16 лет получил вполне реальный срок, серьезно избив двух человек. В крови актера обнаружили следы запрещенных препаратов.
Райан Гослинг жил в семье Джастина Тимберлейка. Ребята познакомились на съемках популярного шоу "Клуб Микки Мауса". У семьи Райана, приехавшей из Канады, случились проблемы с гражданством, и родители Джастина предложили Гослингу пожить в их семье. До сих пор знаменитости дружат.
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