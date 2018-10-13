Актеры, которые погибли на съемочной площадке

Ничто никогда не сможет застраховать людей от несчастного случая. Мы расскажем о 5 историях, о 5 людях, которые погибли на съемочной площадке. Мистика, судьба или элементарное пренебрежение техникой безопасности унесли жизни этих людей?

Еще в начале карьеры Сергей Бодров как-то сказал, что мечтал бы навсегда остаться в горах. После его гибели эта фраза приобрела совсем иной смыл…

Брендон Ли . На съемках картины "Ворон" снималась сцена, в которой герой должен был выстрелить себе в голову. За 8 часов до съемок актер напугал коллег, выстрелив холостым и со смехом сказал: "Кому суждено быть повешенным, не утонет". А нажав на курок уже после "мотора", Ли получил пулю. Как? Никто не знает.

Андрей Ростоцкий . Актер, каскадер и режиссер. Погиб в 2002 году на съемках фильма "Моя граница" Говорят, Андрей поднялся на 30-метровую скалу, чтобы проверить тропу, по которой на следующий день должны были идти актеры, но сорвался вниз и разбился у водопада "Девичьи слезы".

Дороти Страттен . 1981 год, съемки фильма «И все смеялись». На площадку, где только что был отснят эпизод с Дороти, фотомоделью "Плейбоя", врывается её психически нездоровый муж и выстрелом из пистолета лишает ее жизни. Не в кино. Действительно убивает.

Сергей Бодров. В 2002 году Сергей и его съемочная группа отправились в горы в Кармадонском ущелье, где снималась картина "Связной". Лавина и камни, сошедшие с высоты, захоронили весь съемочный коллектив и жителей деревни Нижний Кармадон. До сих пор более ста человек считаются пропавшими без вести.

Во время съемок "Такси-2" случилась трагедия. Каскадеры должны были перелететь на машине определенное расстояние и приземлиться на куче картонных коробок, но что-то пошло не так и машина преодолела большее расстояние и врезалась в съемочную команду. Один человек был ранен, а 1 оператор погиб.