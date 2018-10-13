Секс-символы с нестандартной внешностью

Чтобы носить гордое звание секс-символа, вовсе не обязательно иметь идеальные черты лица и сногсшибательную фигуру. Обаяние, харизма и искрометное чувство юмора часто затмевают недостатки внешности. Звезды, которых сложно назвать красавцами, но которых, тем не менее, считают сексуальными — в нашей фотогалерее.

Бенедикт Камбербетч . Актера вряд ли можно назвать красавцем, но харизма и обаяние сделали его любимцем многих женщин всего мира. Сам Бенедикт с юмором относится к своему новому званию секс-символа: «Это очень забавно, что меня начали считать сексуальным. Мое лицо не изменилось за последние десять лет».

Екатерина Варнава . Славу секс-символа актриса получила благодаря популярному шоу Comedy Woman. Ее образ — один из самых запоминающихся. Хороший пример, когда девушка, не обладая идеальной внешностью и достаточно грубыми чертами лица, становится объектом для подражания.

Александр Ревва . Одним из самых сексуальных артистов российские зрители назвали совсем не идеального резидента Comedy Club. Шутливый и утрированный образ мегасексуального Артура Пирожкова внезапно сыграл на руку Александру. Хотя сам актер утверждает, что между ним и его героем на самом деле много общего.

Сара Джессика Паркер . Иконой стиля и сексуальности актрису стали считать после роли Керри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе». И поклонников совсем не смущают неидеальные ноги, нос с горбинкой, вытянутое лицо и маленькая грудь их кумира.

Наталья Водянова . Многие недоумевают, как Наталье, обладая, в общем-то, ничем не примечательной внешностью, удалось стать одной из самых знаменитых моделей. Но именно ей компания Calvin Klein предложила стать лицом бренда. А еще Водянова снялась для календаря Pirelli, где публикуют фото только самых знаменитых и сексуальных людей. Что ж, как говорится, завидуйте, молча.

Анфиса Чехова . Передача "Секс с Анфисой Чеховой" в свое время произвела фурор на телевидении, во многом благодаря своей ведущей. Пышные формы Анфисы, совсем не вписывающиеся в модельные стандарты, вызывают восхищение у тысяч мужчин и женщин.