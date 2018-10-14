Самые бедные звезды Голливуда

Конечно, эти ребята вряд ли смогли бы прожить на среднюю зарплату в России, но по-голливудским меркам их финансы поют романсы, причем очень громко.

Линдси Лохан

Линдси совершенно не умеет распоряжаться финансами. Актриса всегда вела разгульный образ жизни и не считала заработанные миллионы, так что неудивительно, что в определенный момент у нее начались проблемы с деньгами. Из-за долгов Лохан не раз объявляла себя банкротом, а после того, как в США ее попытались привлечь к ответственности за неуплату налогов, актриса уехала жить в ОАЭ.

Кадр из фильма "Дрянные девчонки"

Судя по последним новостям, поправить финансовое положение Линдси пока так и не удалось.

Крис Такер

В свое время Крис Такер был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Например, за роль в фильме «Час пик» он получил рекордные 25 миллионов долларов, однако из-за неправильного управления финансами актер вскоре разорился. Выяснилось, что он задолжал государству более 11 миллионов.

Кадр из фильма "Пятый элемент"

Сам Такер обвиняет во всем своих менеджеров, которые должны были вовремя разобраться с налогами, но почему-то так этого и не сделали. Свой долг Крис начал выплачивать в 2013 году и продолжает до сих пор.

Уэсли Снайпс

Налоговая служба разорила и Уэсли Снайпса. Выяснилось, что за годы работы он не выплатил государству положенные по закону 15 миллионов рублей. После того, как карьера актера пошла на спад, сумма оказалась для него неподъемной.

Кадр из фильма "Пассажир 57"

В результате в 2008 году за неуплату налогов Снайпс получил три года тюрьмы. После выхода из мест не столь отдаленных Уэсли понял, что его карьера и репутация полностью разрушены, и нужно строить свою жизнь с самого начала.

Николас Кейдж

Николас Кейдж — тот еще транжира. Актер привык тратить огромные деньги на весьма странные вещи — черепа динозавров, усохшие головы американских пигмеев и другие не менее странные предметы. После двух разводов и нескольких неудачных финансовых вложений, его состояние заметно уменьшилось. А позже и вовсе выяснилось, что Кейдж должен государству около 13 миллионов долларов. Чтобы погасить долг, Николас начал распродавать роскошную недвижимость, но почему-то так и не смог выйти в плюс.

Кадр из фильма "Медальон"

Сейчас актер старается экономить на всем, чем только можно, и соглашается на участие даже в самых низкобюджетных картинах.

Ким Бейсингер

Ким Бейсингер пострадала из-за собственного непостоянства. Сперва актриса согласилась играть в фильме «Елена в ящике» и даже подписала жесткий контракт, а затем отказалась принимать участие в проекте. Продюсеры потребовали от нее неустойку в размере 9 миллионов долларов, однако актриса быстро объявила себя банкротом, заявив, что может выплатить только третью часть суммы.

Кадр из фильма "Привычка жениться"

Сейчас ее финансовое положение относительно стабильно, но огромное состояние Ким сколотить так и не удалось.