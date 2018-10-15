Как живет Наталья Негода из «Маленькой веры»

Премьера фильма "Маленькая Вера" состоялась в 1988 году, и тогда его посмотрело почти 55 миллионов человек. Советские зрители штурмовали кинотеатры, чтобы увидеть откровенную постельную сцену, аналогов которой просто не было в советском кино.

Андрей Малахов признался, что бегал на тот нашумевший фильм три раза. И разумеется, купил журнал "Советский экран", где на обложке была помещена фотография исполнительницы главной роли — Натальи Негоды . Спустя 30 лет Малахов лично встретился со своим кумиром — в студии программы "Привет, Андрей!" на канале "Россия".

"Наталья стала первой советской актрисой, попавшей на обложку американского Playboy (она там снялась, посоветовавшись с режиссером фильма Василием Пичулом ., поскольку оба решили, что без этой обложки фильм не имел бы успеха в американском прокате — Прим. ред.), — рассказал Малахов о памятной встрече на страница журнала StarHit . — Но выпуски "Советского экрана" были для нее важнее". Она развеяла слух, что перебралась на ПМЖ в США. Говорит, что очень благодарная своей маме ( Тамаре Павлюченко — Прим. ред.) — режиссеру таких детских программ, как "Будильник", "До 16-ти и старше" и "Спокойной ночи, малыши!"

"А еще Наталья рассказывает, что по утрам с чашечкой кофе любит смотреть в окно московской квартиры, откуда открывается замечательный вид на футбольное поле", — заверил Малахов.

Сама Негода о роде занятий сегодня предпочитает не распространяться. Она лишь пошутила, что всегда была немного "Обломовым", скорее всего имея в виду, что никогда не гналась за славой и карьерой. Сейчас звезда редко выходит в свет и предпочитает игнорировать вопросы о личной жизни. Однако невероятная популярность от "Маленькой Веры" никуда не исчезла, и звезду до сих пор узнают на улице.