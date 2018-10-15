Голливуд бы позавидовал: лучшие российские актрисы

Конечно, в этой галерее собраны не все красивые и талантливые российские актрисы, но нельзя отрицать, что эти красавицы молоды, амбициозны и их ждет большое будущее.

Елена Подкаминская . Сегодня самая известная ее роль — в популярном сериале "Кухня", и там актриса великолепно исполнила роль арт-директора ресторана. На волне популярности Елена снялась в фотосессиях для нескольких глянцевых изданий, в том числе для журнала MAXIM. На снимках Елена выглядит настоящей красоткой с отличной фигурой.

Екатерина Гусева . Актpисa прoснyлась популярной после роли Ольги Беловой в сериале "Бригада". Сегодня же Екатерина продолжает много сниматься в кино, играет в театре и даже поет в известных мюзиклах. Ну а то, что она великолепно выглядит, известно еще со времен «Бригады», тогда все девушки хотели быть похожими на жену Саши Белого.

Анна Ковальчук . Аннa сегодня является заслyженной артисткой РФ, это звание актрисе присвоили еще в 2008 году. Она прекрасно справляется с ролью следователя в "Тайнах следствия", а ее выразительную и очень эмоциональную Маргариту в "Мастере и Маргарите" запомнили все.

Равшана Куркова . Восточная красавица с проникновенным взглядом и копной роскошных волос всегда мечтала стать актрисой. Хотя путь к актерству у Равшаны был долгий, сегодня она очень востребована: снимается в кино у известных режиссеров, в клипах популярных исполнителей и играет в театральных постановках.

Агния Дитковските решила попробовать себя в кино, не имея театрального образования, и первая же роль в фильме "Жара" принесла ей невероятный успех и положила громкое начало карьере актрисы. А про красоту Агнии говорят все, что неудивительно, ведь она — дочь актрисы Татьяны Лютаевой, которую долгие годы называли секс-символом СССР.

Анна Чиповская . Известность пришла к Анне после исполнения главной роли в сериале "Оттепель". С тех пор актриса много снимается, играет в театре и не сходит с обложек глянца. В 2016 году ее поклонники узнали, что Чиповская еще и поет: для фильма "Холодный фронт" она блестяще перепела песню Where Did You Sleep Last Night группы Nirvana.

Светлана Иванова . Актриса покорила зрителей необычной красотой: она худая, не любит макияж и грим, а прически предпочитает небрежные, даже на фотосессиях для глянцевых журналов Иванова выглядит очень естественно. В фильмографии актрисы очень разные роли: "Отец", "Крестный сын", "9 рота" "Легенда № 17", "Тест на беременность".