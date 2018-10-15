Голливуд бы позавидовал: лучшие российские актрисы 

Конечно, в этой галерее собраны не все красивые и талантливые российские актрисы, но нельзя отрицать, что эти красавицы молоды, амбициозны и их ждет большое будущее.
Елена Подкаминская. Сегодня самая известная ее роль — в популярном сериале "Кухня", и там актриса великолепно исполнила роль арт-директора ресторана. На волне популярности Елена снялась в фотосессиях для нескольких глянцевых изданий, в том числе для журнала MAXIM. На снимках Елена выглядит настоящей красоткой с отличной фигурой.
Екатерина Гусева. Актpисa прoснyлась популярной после роли Ольги Беловой в сериале "Бригада". Сегодня же Екатерина продолжает много сниматься в кино, играет в театре и даже поет в известных мюзиклах. Ну а то, что она великолепно выглядит, известно еще со времен «Бригады», тогда все девушки хотели быть похожими на жену Саши Белого.
Анна Ковальчук. Аннa сегодня является заслyженной артисткой РФ, это звание актрисе присвоили еще в 2008 году. Она прекрасно справляется с ролью следователя в "Тайнах следствия", а ее выразительную и очень эмоциональную Маргариту в "Мастере и Маргарите" запомнили все.
Равшана Куркова. Восточная красавица с проникновенным взглядом и копной роскошных волос всегда мечтала стать актрисой. Хотя путь к актерству у Равшаны был долгий, сегодня она очень востребована: снимается в кино у известных режиссеров, в клипах популярных исполнителей и играет в театральных постановках.
Агния Дитковските решила попробовать себя в кино, не имея театрального образования, и первая же роль в фильме "Жара" принесла ей невероятный успех и положила громкое начало карьере актрисы. А про красоту Агнии говорят все, что неудивительно, ведь она — дочь актрисы Татьяны Лютаевой, которую долгие годы называли секс-символом СССР.
Анна Чиповская. Известность пришла к Анне после исполнения главной роли в сериале "Оттепель". С тех пор актриса много снимается, играет в театре и не сходит с обложек глянца. В 2016 году ее поклонники узнали, что Чиповская еще и поет: для фильма "Холодный фронт" она блестяще перепела песню Where Did You Sleep Last Night группы Nirvana.
Светлана Иванова. Актриса покорила зрителей необычной красотой: она худая, не любит макияж и грим, а прически предпочитает небрежные, даже на фотосессиях для глянцевых журналов Иванова выглядит очень естественно. В фильмографии актрисы очень разные роли: "Отец", "Крестный сын", "9 рота" "Легенда № 17", "Тест на беременность".
Оксана Акиньшина. Впервые мы увидели ее в драме Сергея Бодрова "Сестры", а потом Оксана сыграла Лилю в "Лиле навсегда", и к актрисе пришла международная слава. Секс-символом российского кино Акиньшину стали называть после роли роковой красотки "Пользы" в "Стилягах". И правда, образ получился очень яркий и запоминающийся!