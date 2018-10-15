10 молодых актрис, о которых скоро будет говорить весь мир

Мы собрали наиболее перспективных молодых исполнительниц, которые уже в ближайшем будущем могут стать настоящими звёздами Голливуда.

1. Лора Харриер

Джеймсом Д'Арси. 28-летняя американская актриса и модель знакома многим по роли Лиз в очередной перезагрузке "Человека-паука". Почти всю свою сознательную жизнь Лора прожила в Иллинойсе, затем переехала в Нью-Йорк, чтобы поступить в университет. Однако жизнь решила по-своему: девушка отказалась от учёбы ради карьеры модели. Сейчас её можно увидеть на страницах Vogue, Cosmopolitan , Glamour. В 2013 году Харриер дебютировала как актриса в мыльной опере "Одна жизнь, чтобы жить". Но самой важной для неё стала роль в новом "Человеке-пауке" с Томом Холландом . Девушку наконец заметили, и вот уже через год она появилась сразу в двух крупных проектах "Черном клановце" Спайка Ли и "451 градус по Фаренгейту" Рамина Бахрани. По всей видимости, молодая актриса намерена совмещать съёмки в авторском и коммерческом кино. Совсем скоро мы увидим её в фантастическом экшене Warning с Алексом Петтифером

2. Саша Лэйн

Дочь афроамериканца и маорийки Саша Лэйн получила свою путёвку в Голливуд, снявшись в обласканном критиками фильме "Американская милашка" в 2016 году. Её партнёрами по съёмкам были Райли Кио и Шайа ЛаБаф, с которым у Саши, по слухам, был краткосрочный роман. Как оказалось, у девушки отличный нюх на перспективные проекты. Уже через год она снялась в ЛГБТ-драме Дезире Акхаван "Неправильное воспитание Кэмерон Пост". Фильм получил главную награду фестиваля независимого американского кино "Сандэнс".

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Следующей весной с участием Лэйн выйдет ещё один громкий проект долгожданный ребут "Хэллбоя" от режиссёра Нила Маршалла . Эта картина рискует стать главным событием 2019 года.

3. Кэтрин Лэнгфорд

Эта австралийская актриса превратилась в любимицу миллионов после выхода сериала "13 причин почему". Роль 16-летней Ханны Бэйкер стала по-настоящему звёздной для Лэнгфорд, которая ранее не имела никакого отношения к миру большого кино. Дебют в сериале Netflix принес 22-летней исполнительнице номинацию на "Золотой глобус" и открыл портал в мир богатых и знаменитых. Сейчас Лэнгфорд одна из самых востребованных молодых актрис в Голливуде. Совсем недавно её можно было видеть на большом экране Кэтрин сыграла подругу главного героя в подростковой мелодраме "С любовью Саймон". И всё же вторые планы это не совсем про Лэнгфорд. К счастью, продюсеры это тоже понимают. В следующем году её можно будет увидеть в фантастическом экшене "Спонтанность" с Пайпер Перабо и Чарли Пламмером.

4. Зази Битц

27-летняя Зази Битц родилась в Берлине, ее отец немец, а мать афроамериканка. С ранних лет девушка активно участвовала в любительских постановках на сценах небольших театров. Её первые шаги в большом кино, как и у многих, начались с короткометражек. Затем была небольшая роль в драме "Джеймс Уайт", за которой последовали такие же непримечательные перформансы в картинах "Мертвые свиньи", "Геошторм", "Чепуха". К счастью, знакомство с Дональдом Гловером не дало ей упасть в пучину фильмов-однодневок. Благодаря роли Ванессы в комедийном сериале "Атланта" актриса получила широкую известность. Но мировую популярность Битц принесла роль Домино в сиквеле "Дэдпула".

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5. София Лиллис

Стив Бушеми, Надежда нового Голливуда София Лиллис, кажется, всю жизнь хотела стать актрисой. В возрасте семи лет она поступила в Институт театра и кино Ли Страсберга , который выпустил множество именитых актёров, среди них Аль Пачино Роберт Де Ниро . Свои первые шаги в кино София начала делать буквально четыре года назад: её можно было видеть в драме "37" и фильме-спектакле "Сон в летнюю ночь" по мотивам одноимённого произведения Шекспира. В 2017 году Лиллис снялась в новой экранизации хоррора "Оно" вместе с двумя другими начинающими звёздами Джейденом Либерером и Финном Вулфардом. Несмотря на высокий рейтинг, фильм буквально захватил мировой прокат, сделав "Клуб неудачников" самыми знаменитыми детьми в мире. Работа талантливой Лиллис приглянулась Эми Адамс , которая пригласила её в свой новый сериал "Острые предметы" вероятный фаворит наградного сезона. Сейчас Лиллис готовится стать новой ролевой моделью для подрастающего поколения ей предложили главную роль в экранизации 'Нэнси Дрю".

6. Саммер Бишил

Актриса индийского происхождения знакома многим по роли Марго в сериале "Волшебники".

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Однако её первой заметной работой в кино стала картина "Как на ладони". Кроме того, Саммер можно было увидеть в неудавшейся экранизации "Повелителя стихий" М. Найта Шьямалана . И всё же подростковые фэнтези никогда не выйдут из моды Бишил променяла большой экран на малый, согласившись на роль в сериале экранизации серии Книг Льва Гроссмана , и попала в яблочко. За пару сезонов "Волшебники" успели собрать многомиллионный фандом по всему миру, а Бишил, набравшись ума и опыта, снова вернулась в большое кино. В этом году её можно увидеть в нуаре Дэвида Роберта Митчелла "Под Силвер-Лэйк" вместе с Райли Кио и Эндрю Гарфилдом.

7. Александра Шипп

Майкл Фассбендер и Дженнифер Лоуренс. Наша новая Ороро Монро Александра Шипп родилась и выросла в Аризоне. С юных лет Шипп посещала католическую школу, где и открыла в себе любовь к большой сцене. Её первые роли были в библейских постановках, которые по традиции выходили к Рождеству. Получив водительские права, 17-летняя Александра бросила всё и уехала в Голливуд. Не долго думая она согласилась на роль в комедии "Элвин и бурундуки-2", которая, однако, звездой её не сделала. Затем Шипп получила роль в никелодеоновском сериале "Обитель Анубиса", где впервые столкнулась с буллингом со стороны поклонников. Зрители настолько невзлюбили её персонажа, что стали закидывать актрису гневными сообщениями в социальных сетях. К счастью, чёрная полоса длилась недолго в 2015 году Александра появилась в фильме "Голос улиц", где сыграла жену Айс Кьба. Картина получила номинацию на "Оскар", а Шипп долгожданные признание и известность. Уже в статусе начинающей звезды Александра сыграла в перезапуске "Людей Икс". Талантливой актрисе удалось не затеряться среди таких гигантов, как Джеймс МакЭвой

8. Брия Винайте

Актриса литовского происхождения буквально чудом попала в мир большого кино. Её фотографии в Инстраграм привлекли внимание режиссёра Шона Бэйкера, который предложил девушке главную роль в своём фильме "Проект Флорида" да, так тоже бывает.

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До этого Брия наслаждалась жизнью в Бруклине и совершенно не помышляла о карьере в Голливуде. Винайте нетипичная актриса. Она любит пирсинг, татуировки и яркий цвет волос, является активной феминисткой и большой поклонницей Сары Полсон . К счастью, известность Винайте не ограничивается ролью в картине Бейкера. В этом году её можно было увидеть в клипе Дрэйка на песню Nice for that. Кроме того, Винайте сыграла в новом фильме Хармони Корина "Пляжные бездельники" с Заком Эфроном, Мэттью МакКонахи и Снуп Доггом.

9. Рэффи Кэссиди

Британская актриса Рэффи Кэссиди решила пойти по стопам своей старшей сестры, Грэйс Кэссиди, которая также неравнодушна к кинематографу. Благодаря яркой внешности Рэффи быстро удалось привлечь внимание продюсеров. Её первая заметная роль маленькая Анджелика в картине Тима Бертона "Мрачные тени". Она также сыграла юную Белоснежку в картине "Белоснежка и Охотник". Однако годы шли, и Кэссиди больше не могла исполнять роли маленьких принцесс. В 2015 году Кэссиди сыграла таинственного робота в "Земле будущего" Брэда Бёрда , уже через год она появилась в "Союзниках" Роберта Земекиса , где её партнерами по съёмкам выступили Брэд Питт и Марион Котийяр. Совсем недавно Кэссиди можно было увидеть в драме "Убийство священного оленя", которая стала лауреатом Каннского кинофестиваля. В этом году молодая актриса снялась в ещё одном заметном проекте мюзикле Брэйди Корбета "Голос Люкс".

10. Лили-Роуз Депп

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