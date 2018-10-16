Михаил Козаков — самый обаятельный злодей советского кино

Известный советско-израильский актер и режиссер сыграл множество самых разноплановых ролей, но больше всего запомнился по роли злодея Педро Зурита в «Человек-амфибия». Но обаяние и талант, делали каждого его персонажа незабываемым.

Профессия, в которой ничего не нужно делать

Михаил Козаков родился в 1934 году в Ленинграде, его отец был известным писателем, мама работала редактором журнала Ленинградского издательства для писателей. Ребенок с детства находился в окружении писателей и интеллектуалов, богемная публика собиралась у них дома. Если заходила речь о каких-либо серьезных вопросах, мама говорила на французском «давайте, не при ребенке», и мальчика выпроваживали. Впрочем, это не спасло семью от репрессий — мать и бабушка Миши были арестованы дважды — в 1937 и 1948 годах. К счастью, им удалось выжить и вернуться домой.

С детства Михаил Козаков любил много читать, если чего-то не понимал, то обращался к отцу за разъяснениями. И тот либо помогал, либо рекомендовал вернуться к этому произведению позже. Когда началась война, Мишу успели эвакуировать, и до победы он прожил в небольшой деревеньке в Пермском крае.

Когда мальчик вернулся из эвакуации в родной Ленинград, настала пора учиться по‑настоящему, ведь до этого было только самое начальное образование. Михаил поступил в хореографическое училище. Но при этом, учился он средне, просто не считал необходимым для себя знать то, что ему не нравится. А нравилась ему только литература, даже русский язык ему не очень нравился, потому, что там нужно было учить правила. Родители пытались привить ему любовь к естественным наукам, рекомендовали выбрать какую-нибудь «земную» профессию. Одно время он хотел стать хирургом, но физически не смог находиться в морге. Попробовал себя в химии, и отравился хлором. Тогда родители сами позволили ему выбрать профессию. И он выбрал сцену. Парадокс в том, что он считал, что это профессия, в которой не нужно вообще что-либо делать.

Первый брак и дебют в кино

В итоге Михаил Козаков поступает в школу-студию МХАТ, которую заканчивает в 1956 году. На последнем курсе он впервые снимается в фильме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте». Вместе с ним также дебютируют Валентин Гафт Иннокентий Смоктуновский . Тогда же он женится на своей бывшей однокласснице эстонке Грете Таар. В 1957 году у них появляется дочь Екатерина, а спустя шесть лет сын Кирилл, ныне известный российский актер.

Сразу же после окончания учебы, Михаила Козакова принимают на работу в театр имени Маяковского. Там он получает роль Гамлета, персонаж о котором многие актеры мечтают десятилетиями. Эта работа произвела на молодого актера огромное впечатление:

" — Мне было 22 года, когда я выучил роль Гамлета. Там, например, перед дуэлью с Лаэртом Гамлет говорит Горацио такие слова о смерти: «Нас не страшат предвестия, и в гибели воробья есть особый промысел. Если теперь, так, значит, не потом; если не потом, то, значит, теперь; если не теперь, то все равно когда-нибудь… Пусть будет». И этот монолог «запал» в меня, и я всю жизнь, даже когда еще был молод, обдумывал эти слова… Это один из примеров того, как строчки на тебя воздействуют, и ты меняешься под влиянием ролей, которые играешь".

Впрочем, спустя три года Козаков покидает театр Маяковского, и следующие одиннадцать лет своей жизни посвящает театру «Современник».

Параллельно он продолжает сниматься в кино. Ему в основном достаются роли второго плана, но зритель замечает молодого и харизматичного актера. Настоящая же известность приходит в 1961 году, когда на экраны СССР выходит «Человек-амфибия». Научно-фантастический детектив Беляева в сценарии был адаптирован как романтическая фантастика с правильным идеологеским посылом. И сыгранный Козаковым злодей Педро Зурита, как раз олицетворял весь плохой капитализм с его жаждой наживы и желанием иметь все самое лучшее. На другой стороне — бессребреники Гутиэре и Ихтиандр с их чистой любовью. Парадокс, но злодей Зурита показался многим более ярким персонажем, чем человек-рыба и его возлюбленная.

Возможно поэтому, а может, и нет, но следующее десятилетие, в кино Козаков почти не снимается, сосредоточившись на театре. В конце 60-х он женится на художнице Медее Берелашвили. Они прожили всего три года, зато вторая жена родила ему дочь Манану и привила любовь к кавказской кухне. В начале 70-х они разводятся громко и не совсем мирно, жена уезжает в Тбилиси, Козаков продолжает работу в столице.

«Я старый солдат, и не знаю слов любви» о «Покровских воротах»

В 1972 году Козаков переходит работать в театр на Малой Бронной. Именно в это время он играет свои лучшие роли в таких фильмах как «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Соломенная шляпка», «Вся королевская рать». Его бравый полковник Чесней из «Здравствуйте, я ваша тетя!» на многие годы становится образцом комедийного вояки, цитаты из этой роли уходят в народ. Да и само название фильма со временем становится идиомой, означающей чей-то неожиданный приезд.

Тогда же Козаков начинает пробовать себя в качестве режиссера. В 1975 году он ставит телеспектакль «Ночь ошибок», спустя три года снимает фильм «Безымянная звезда».

Инна Ульянова, Но, безусловно, самым известным его фильмом становятся «Покровские ворота». Именно этот спектакль стал его дебютом как театрального режиссера. Пьеса о жизни в московской коммуналке шла на сцене театра на Малой Бронной без малого десять лет, прежде чем Козаков решил снять по ней фильм. Советская цензура восприняла идею в штыки и никак не давала разрешения на постановку. Вопрос решился, как было принято говорить в СССР «по блату» — за фильм походатайствовала заслуженная и старейшая актриса Страны Советов Софья Пилявская . В итоге было дано разрешение на съемку. Фильм мгновенно покорил всю страну и был разобран на цитаты. Именно он стал дебютом Олега Меньшикова , открыл стране таких актеров как Анатолий Равикович Елена Коренева и множество других.

Эмиграция и возвращение

Еще в начале 70-х, после развода с Медеей, Козаков женится на переводчице Регине Быковой. Они прожили вместе 18 лет, но родить ему детей она не смогла. Зато она спасала его от чрезмерного употребления спиртного, обустраивала быт, терпела непростой характер гения.

После «Покровских ворот», Козаков продолжает снимать разные фильмы как режиссер, играет множество ролей в кино. В 1988 году его жена Регина по приглашению Роберта де Ниро уезжает работать в США. Спустя три месяца она сообщает, что не желает возвращаться и требует развода. Козаков некоторое время пребывает в депрессии, но знакомится с Анной Ямпольской , которая моложе его на четверть века. Несмотря на это, они вскоре женятся, и в этом браке у него рождаются сын и дочь.

Между тем, в стране все стремительно меняется. Новое еще не построено, но старое уже не работает, в 1992 году Козаков с семьей эмигрирует в Израиль. Там он продолжает заниматься своим любимым делом, но в силу ряда причин не имеет такого успеха как на Родине. Поэтому в 1996 году он возвращается в Россию. Здесь он организовывает антрепризный театр, много снимается в кино, ставит свои фильмы и продолжает жить на две страны. В 2010 году актеру и режиссеру диагностируют онкологию в неоперабельной форме. Он продолжает сниматься — «Зоя», « Борис Годунов », три части «Любовь-морковь». В этих фильмах он уже не успевает сделать озвучивание, вместо него этим занимается его сын…

Михаил Козаков умер в Израиле, но похоронен в России рядом с могилой своего отца. Даже после смерти он вернулся на Родину.