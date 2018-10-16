На что готовы артисты ради роли

Актёры готовы на многое, чтобы вжиться в образ персонажа. Нарастить или сбрить волосы, похудеть или поправиться, носить кошмарные костюмы или обнажиться — всё это приходится делать артистам, если они хотят достоверно изобразить киногероя. Но некоторые исполнители идут дальше и перенимают даже привычки героя, которого им предстоит играть.

Так, сыгравший комика Энди Кауфмана в фильме «Человек на Луне» (1999), Джим Керри так хотел получить роль, что согласился на гонорар в два раза меньше. Кроме того, он начал жить жизнь Кауфмана, пытаясь даже думать, как его персонаж. После съёмок у Джима начался жизненный кризис, заставивший его задуматься о происходящем вокруг.

Для Анджелины Джоли фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) стала переломным: после съёмок актриса превратилась в мировой секс-символ, а её карьера начала развиваться с немыслимой скоростью. Работая над картиной, Джоли оказалась в Камбодже. Нищенская жизнь страны так впечатлила Анджелину, что она стала активно заниматься социальными вопросами, посещать страны третьего мира, помогать мигрантам. В 2001 году актриса стала послом доброй воли Комиссии по делам беженцев ООН

О других актёрах, которые сильно изменились после ролей, смотрите рассказ в видео.