Ещё
На что готовы артисты ради роли
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет
Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»
Детектив, Триллер
Купить билет

На что готовы артисты ради роли 

Рамблер 4 часа назад
Актёры готовы на многое, чтобы вжиться в образ персонажа. Нарастить или сбрить волосы, похудеть или поправиться, носить кошмарные костюмы или обнажиться — всё это приходится делать артистам, если они хотят достоверно изобразить киногероя. Но некоторые исполнители идут дальше и перенимают даже привычки героя, которого им предстоит играть.
Так, сыгравший комика Энди Кауфмана в фильме «Человек на Луне» (1999), Джим Керри так хотел получить роль, что согласился на гонорар в два раза меньше. Кроме того, он начал жить жизнь Кауфмана, пытаясь даже думать, как его персонаж. После съёмок у Джима начался жизненный кризис, заставивший его задуматься о происходящем вокруг.
Для Анджелины Джоли фильм «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) стала переломным: после съёмок актриса превратилась в мировой секс-символ, а её карьера начала развиваться с немыслимой скоростью. Работая над картиной, Джоли оказалась в Камбодже. Нищенская жизнь страны так впечатлила Анджелину, что она стала активно заниматься социальными вопросами, посещать страны третьего мира, помогать мигрантам. В 2001 году актриса стала послом доброй воли Комиссии по делам беженцев ООН.
О других актёрах, которые сильно изменились после ролей, смотрите рассказ в видео.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судьба самой опасной женщины кино 90-х27
Актёры годами скрывали от Говорухина ужасный обман10
Как живет Наталья Негода из «Маленькой веры»30
Юные актеры, не пережившие славы1
Актеры, чьи карьеры погубил «Оскар»1
Видео
03:24
Фильм «Веном» продолжает лидировать в прокате
Фильмы
02:59
Как Костолевского бросили в крепости в кандалах
Актеры
05:50
Актеры, умершие прямо на сцене
Актеры
02:55
Муж отвадил от Светличной навязчивого ухажера
Актеры Фильмы
05:42
Самые несмешные комедии
Фильмы
05:28
На что готовы артисты ради роли
Актеры Фильмы
04:56
Юные актеры, не пережившие славы
Актеры
05:09
Как голливудские киностудии обзавелись логотипами
Фильмы
05:51
«Иван Васильевич меняет профессию»: история и мифы
Фильмы
06:28
Обойденные вниманием диснеевские принцессы
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение