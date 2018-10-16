Депп рассказал, где придумал образ Джека Воробья

Актер объяснил, что основные черты знаменитого пирата сформировались в результате перегрева. Об этом он рассказал в интервью изданию Collider.

Преданным поклонникам "Пиратов Карибского моря" давно известно, что на создание образа дерзкого пирата Джека Воробья Джонни Деппа вдохновил знаменитый гитарист группы Rolling Stones Кит Ричард, который, к слову сказать, исполнил роль отца Джека — капитана Тига в одной из серий франшизы. Однако, как оказалось, есть еще кое-что:

"Это странно, но Капитан Джек родился в моей сауне. Как-то я осознал, что этот парень был в открытом море большую часть своей жизни и, вероятно, много раз подвергался перегреву. Поэтому, сидя у себя в сауне, я решил повысить температуру на максимум и находиться там столько, сколько смогу. Через некоторое время я понял, что перегрев влияет на мои умственные способности. От жары мои мозги буквально плавились. Это навело меня на мысль, что мозг Джека в какой-то степени вскипел. Про его походку и пластику — я полагал, что именно так он годами компенсировал корабельную качку… Когда он оказывался на суше, он начинал шататься", — рассказал актер.

Напомним, Джек Воробей — главный герой киносерии "Пираты Карибского моря", хотя изначально задумывался сценаристами Тедом Эллиотом и Терри Россио как второстепенный. Пират регулярно попадает в передряги, из которых, правда, выходит невредимым благодаря своему остроумию и умению вести переговоры. Джек редко применяет оружие и силу и предпочитает избегать чересчур опасных ситуаций.