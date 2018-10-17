Ещё
Российские актеры, не дожившие до 40
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Непрощенный
Драма
Купить билет
Тайна дома с часами
Фэнтези, Комедия, Семейный
Купить билет

Российские актеры, не дожившие до 40 

Рамблер 2 часа назад
В 1981 году на советские экраны вышла подростковая мелодрама «Вам и не снилось», которая моментально стала кинохитом. Зрители назвали её лучшим фильмом года, а в 1982 его даже показывали в США. Исполнители главных ролей сразу же превратились в кумиров подростков, а 16-летний Никита Михайловский, сыгравший Ромку, принял твёрдое решение стать актёром. Никита активно начал сниматься, среди его партнёров были советские кинозвезды и, казалось, что у него впереди блестящая карьера. Но в 27 лет артисту диагностировали острый лейкоз, который вылечить не сумели. В 1991 году Михайловский скончался.
К сожалению, многих артистов смерть настигает на пике карьеры, в том возрасте, когда перед ними ещё открыты все пути. Ещё одной жертвой несправедливого решения судьбы стал любимец женщин СССР, один из самых талантливых представителей своего поколения, потрясающе выразительный и харизматичный Олег Даль. Актёр всегда отличался от коллег особой, какой-то нервической проникновенностью, даже в комедийных ролях он выглядел немного трагически и даже обречённо. По рассказам окружающих, он и в жизни был человеком нестабильным, резким и вспыльчивым. Увы, пристрастие к алкоголю и взрывной темперамент свели его в могилу в возрасте 39 лет.
Владислав Галкин, Ирина Метлицкая, Ян Пузыревский, Евгений Дворжецкий, Сергей Бодров, Мария Зубарева — все эти актёры могли бы сыграть очень много запоминающихся ролей, если бы их жизнь не оборвалась слишком рано.
Комментарии4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Судьба самой опасной женщины кино 90-х30
Все любовники легендарного Фантомаса17
Актёры годами скрывали от Говорухина ужасный обман15
Как добрейший дог стал «собакой Баскервилей»
Как живет Наталья Негода из «Маленькой веры»33
Видео
08:01
Трюки Копперфилда, восхитившие телезрителей
ТВ
03:24
Фильм «Веном» продолжает лидировать в прокате
Фильмы
02:59
Как Костолевского бросили в крепости в кандалах
Актеры
10:18
Первые роли российских кинозвезд
Актеры Фильмы
02:30
Почему диснеевские герои носят белые перчатки
Фильмы
10:10
Фильмы до и после спецэффектов
Актеры Фильмы
02:59
Как добрейший дог стал «собакой Баскервилей»
Фильмы
05:12
Российские актеры, не дожившие до 40
Актеры
05:50
Актеры, умершие прямо на сцене
Актеры
02:55
Муж отвадил от Светличной навязчивого ухажера
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение