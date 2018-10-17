Российские актеры, не дожившие до 40

В 1981 году на советские экраны вышла подростковая мелодрама «Вам и не снилось», которая моментально стала кинохитом. Зрители назвали её лучшим фильмом года, а в 1982 его даже показывали в США. Исполнители главных ролей сразу же превратились в кумиров подростков, а 16-летний Никита Михайловский, сыгравший Ромку, принял твёрдое решение стать актёром. Никита активно начал сниматься, среди его партнёров были советские кинозвезды и, казалось, что у него впереди блестящая карьера. Но в 27 лет артисту диагностировали острый лейкоз, который вылечить не сумели. В 1991 году Михайловский скончался.