Названы самые сексуальные герои кинематографа

На портале Chili.com был проведен опрос, в ходе которого исследователи выяснили, каких героев кинематографа можно считать самыми сексуальными и привлекательными.

В опросе приняли участие более 1000 респондентов. 86% опрошенных признались, что смотрели фильм только в том случае, если им нравился главный герой.

Около 34% респондентов заявили, что они не смогли бы сохранить спокойствие при встрече с любимым героем.

Также исследователи сделали вывод, что после просмотра киноленты фантазии зрителей строятся вокруг персонажа фильма, а не актера, который его сыграл.