Названы самые сексуальные герои кинематографа 

На портале Chili.com был проведен опрос, в ходе которого исследователи выяснили, каких героев кинематографа можно считать самыми сексуальными и привлекательными.
Лидером этого рейтинга стала Лара Крофт, которую сыграла Анджелина Джоли. Далее по списку идет Чудо-женщина, в роли которой была Галь Гадот. На третьем месте оказалась Чёрная Вдова, сыгранная Скарлетт Йоханссон.
Также был составлен список наиболее симпатичных мужских персонажей. Самым желанным из них оказался Джеймс Бонд, в роли которого был Дэниел Крэйг. За агентом 007 последовал Тор, которого сыграл Крис Хемсворт. Замыкает тройку лидеров Росомаха в исполнении Хью Джекмана.
В десятку попали: Душечка (Мэрилин Монро), Вивьен (Джулия Робертс), Джек Воробей (Джонни Депп) и еще один Джеймс Бонд, в роли которого был Шон Коннери.
В опросе приняли участие более 1000 респондентов. 86% опрошенных признались, что смотрели фильм только в том случае, если им нравился главный герой.
Около 34% респондентов заявили, что они не смогли бы сохранить спокойствие при встрече с любимым героем.
Также исследователи сделали вывод, что после просмотра киноленты фантазии зрителей строятся вокруг персонажа фильма, а не актера, который его сыграл.