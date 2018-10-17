Сыгравших следователей актёров ограбили воры 

Известные актёры, воплотившие на экране образы советских следователей, по какому-то злому року становились жертвами преступников. С Леонидом Каневским и Георгием Мартынюком неприятная ситуация приключилась во время гастролей в Комсомольске-на-Амуре. В то время пока популярные актёры находились в бане вместе с руководством местной милиции, их гостиничный номер ограбил матёрый преступник. Оказывается, вор таким образом решил заработать себе авторитет в уголовном мире, ведь он обворовал самих «ЗнаТоКов». Грабителя поймали на месте. Кумир миллионов Владимир Высоцкий, исполнивший роль непреклонного следователя Жеглова, тоже пострадал от рук вора. Это произошло в Смоленске, куда он приехал вместе с Мариной Влади. Знаменитая пара обедала в кафе, а вернувшись к автомобилю, артисты заметили пропажу — похититель украл шубу Влади и коллекцию пластинок Высоцкого. Смоленские правоохранители поймали преступника через несколько часов, а украденные вещи вернули их владельцам. Не повезло и Сергею Шакурову, сыгравшему сыщика Станислава Тихонова в фильме «Визит к Минотавру», благодаря квартирным ворам актёр лишился ювелирных украшений и двух дублёнок. На этот раз милиция оказалась бессильна, грабителей так и не нашли, похищенные вещи вернуть не удалось.