Съемки, которые принесли актерам страдания 

Со стороны кажется, что быть актером легко и просто: достаточно выучить роль, сделать пару трюков и получить за это баснословный гонорар. Дальше актеру можно расслабиться и купаться в лучах славы и любви поклонников. На самом деле нет.
Случается так, что съемки в фильме становятся для актера настоящим испытанием на прочность. Вот несколько случаев, когда роль была мучительной в прямом смысле.
"Сияние" (1980)
Многие из тех, кто работал с режиссером Стенли Кубриком, говорили, что он гений, но потом добавляли еще одну непечатную характеристику. Съемки "Сияния" с содроганием вспоминают почти все участники. Актера Скэтмэна Крозерса, например, режиссер просто сломал, 40 раз снимая одну сцену. Но больше всего досталось актрисе Шелли Дювалл. Кубрик постоянно критиковал ее и издевался. Он запретил всей съемочной группе сочувствовать Дювалл и общаться с ней. За 500 дней съемок актриса так много плакала, что у нее диагностировали серьезное обезвоживание.
"Робокоп" (1987)
У главного актера фильма Питера Уэллера внушительная фильмография, однако для многих он останется "робокопом" Алексом Мерфи. Надо отметить, что в 1987 году спецэффекты были непростой задачей. Только для того, чтобы надеть костюм Мерфи, требовалось 10 часов, а ходить в нем актер просто не мог. То, что первоначальная версия костюма оказалась полным провалом, стало понятно после съемки первой же сцены. Из-за этого разгорелся нешуточный конфликт между Полом Верховеном, художником по спецэффектом и автором книги. Судьба фильма оказалась под угрозой. Ситуацию спас Мони Яким, который за выходные модифицировал костюм. Еще две недели ему потребовалось на то, чтобы научить Питера Уэллера двигаться в нем.
"Выживший" (2015)
Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту нашел место для съемок в Альберте, Канада. Команда оказалась не готова к суровым условиям, а съемки даже пришлось приостанавливать на пять недель, поскольку камеры просто замерзали. Леонардо Ди Каприо во время съемок носил сложный грим, который состоял из 47 частей. Медвежья шкура, которую актер накидывал на плечи, промерзла и не спасала от холода. Поэтому Ди Каприо постоянно боролся с гипотермией. Но самым большим потрясением для него стала необходимость съесть настоящую печень бизона. Дело в том, что Ди Каприо вегетарианец с 1992 года.