Съемки, которые принесли актерам страдания

Со стороны кажется, что быть актером легко и просто: достаточно выучить роль, сделать пару трюков и получить за это баснословный гонорар. Дальше актеру можно расслабиться и купаться в лучах славы и любви поклонников. На самом деле нет.

Случается так, что съемки в фильме становятся для актера настоящим испытанием на прочность. Вот несколько случаев, когда роль была мучительной в прямом смысле.

"Сияние" (1980)

Многие из тех, кто работал с режиссером Стенли Кубриком , говорили, что он гений, но потом добавляли еще одну непечатную характеристику. Съемки "Сияния" с содроганием вспоминают почти все участники. Актера Скэтмэна Крозерса, например, режиссер просто сломал, 40 раз снимая одну сцену. Но больше всего досталось актрисе Шелли Дювалл . Кубрик постоянно критиковал ее и издевался. Он запретил всей съемочной группе сочувствовать Дювалл и общаться с ней. За 500 дней съемок актриса так много плакала, что у нее диагностировали серьезное обезвоживание.

"Робокоп" (1987)

У главного актера фильма Питера Уэллера внушительная фильмография, однако для многих он останется "робокопом" Алексом Мерфи. Надо отметить, что в 1987 году спецэффекты были непростой задачей. Только для того, чтобы надеть костюм Мерфи, требовалось 10 часов, а ходить в нем актер просто не мог. То, что первоначальная версия костюма оказалась полным провалом, стало понятно после съемки первой же сцены. Из-за этого разгорелся нешуточный конфликт между Полом Верховеном , художником по спецэффектом и автором книги. Судьба фильма оказалась под угрозой. Ситуацию спас Мони Яким, который за выходные модифицировал костюм. Еще две недели ему потребовалось на то, чтобы научить Питера Уэллера двигаться в нем.

"Выживший" (2015)