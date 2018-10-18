Кристен Белл раскритиковала «Белоснежку»

Кристен Белл заявила, что не позволит своим детям смотреть мультфильм "Белоснежка", поскольку он прививает неправильные жизненные ориентиры.

В одном из интервью актриса призналась, что после совместного прочтения книги Братьев Гримм ей пришлось долгое время объяснять детям, почему не стоит брать пример с героев "Белоснежки".

Кристен искренне не понимает, почему Белоснежка даже не спросила у ведьмы, откуда она взяла это яблоко. И почему его вообще надо есть.

Сцену "спасительного" поцелуя Белл и вовсе назвала "неадекватной". По её словам, принц не должен был целовать девушку без разрешения.