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Кристен Белл раскритиковала «Белоснежку»
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Кристен Белл раскритиковала «Белоснежку» 

Фильм.Ру 2 часа назад
Фото: Фильм.Ру
Кристен Белл заявила, что не позволит своим детям смотреть мультфильм "Белоснежка", поскольку он прививает неправильные жизненные ориентиры.
В одном из интервью актриса призналась, что после совместного прочтения книги Братьев Гримм ей пришлось долгое время объяснять детям, почему не стоит брать пример с героев "Белоснежки".
Кристен искренне не понимает, почему Белоснежка даже не спросила у ведьмы, откуда она взяла это яблоко. И почему его вообще надо есть.
Сцену "спасительного" поцелуя Белл и вовсе назвала "неадекватной". По её словам, принц не должен был целовать девушку без разрешения.
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