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Актеры, умершие прямо на сцене
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Актеры, жизнь которых оборвалась на сцене или во время съемок 

Карельские вести 1 час назад
Фото: карельские вести
Болезнь или несчастный случай, прервавшие жизни этих артистов, стали полной неожиданностью и настоящей трагедией для близких, шокировали друзей и поклонников.

Андрей Миронов

Андрей Миронов умер летом 1987 года во время гастролей. Играя сцену с Александром Ширвиндтом в спектакле «Безумный день или Женитьба Фигаро». Не окончив свой монолог, он вдруг попятился назад и стал медленно оседать. Коллега подхватил его на руки и понес за кулисы, крикнув: «Занавес!». «Шура, очень голова болит» — прошептал растерянный Миронов. Следующие два дня врачи боролись за жизнь гениального артиста, но это был второй инсульт Андрея Александровича, к тому же перенесшего ранее серьезную операцию, связанную с лимфатической системой.

Виталий Соломин

Когда Виталий размышлял о смерти, то всегда вспоминал Андрея Миронова и говорил, что умереть хочет так же — на сцене. Этими словами он будто предсказал свою смерть. В конце апреля 2002 года он играл в «Свадьбе Кречинского». Еще днем Соломин почувствовал себя плохо, но значения этому не придал. Когда опустился занавес после первого акта, актер упал и не смог произнести ни слова. В скорой Соломин впал в кому, а через несколько дней его не стало.

Василий Шукшин

Василий Шукшин умер на съемках фильма «Они сражались за Родину» в 1974 году. Съемочная группа жила на корабле. Еще ночью Василию Макаровичу стало плохо с сердцем, он сказал своему другу, актеру Георгию Буркову: «Мне так плохо, что я даже курить не буду — пойду и лягу». На следующее утро Бурков, не дождавшись прихода Шукшина, который всегда будил его, а потом они вместе пили кофе, пошел в его каюту. Когда актер открыл дверь, то увидел Шукшина, лежавшего на постели в неестественной позе.

Михаил Глузский

На свой последний спектакль актер сбежал из больницы, где проходил лечение. Он несколько месяцев мучился от высокой температуры и болей в ногах, но ради роли в пьесе «Чайка», покинул палату и отправился на сцену. Зрители в финале наградили его сумасшедшими овациями, Глузский встал, чтобы поклониться и упал на сцену без сил. Его не стало через несколько часов, 14 июня 2001 года.

Инна Бурдученко

Советская актриса погибла на съемках фильма «Цветок на камне». В одной из сцен она должна была спасти знамя из горящего дома. Режиссер заставлял ее забегать в облитый бензином горящий барак, и во время третьего дубля здание рухнуло. Инна выбежать не успела. Из огня ее вынес актер Сергей Иванов, который в то время был никому не известным статистом. У девушки было обожжено 78% тела, спасти ее не удалось. Режиссера фильма осудили, приговорив к 4 годам лишения свободы.

Александр Барыкин

Во время гастрольного концерта в Оренбурге 25 марта 2011 года у певца случился инфаркт. Барыкин допел последнюю песню и потерял сознание, едва дойдя до гримерки. В больнице, куда певца доставила «скора помощь», ему срочно сделали операцию, но певец скончался, так и не придя в сознание.

Александр Бондаренко

Народный артист Украины скончался на сцене Киевского национального театра русской драмы во время спектакля «1001 страсть, или Мелочи жизни». Неожиданно он захрипел, сказал «Я падаю» и осел на сцену. Зрители не сразу поняли, что актеру плохо, и только, когда коллеги стали делать ему искусственное дыхание и массаж сердца, вызвали «скорую помощь». Медики, приехавшие на вызов через 20 минут ничем не смогли помочь Бондаренко, он скончался на руках жены, игравшей в том же спектакле. Причиной смерти 52-летнего актера стал оторвавшийся тромб.

Борис Лифанов

Заслуженный артист России Борис Лифанов умер в ноябре 2016 года. Он закончил спектакль «Восемь любящих женщин» в Тверском театре драмы, а затем потерял сознание, упав на сцену после поклона.

Андрей Краско

Андрей Краско умер 4 июля 2006 года в Одессе на съемках сериала «Ликвидация». В городе стояла изнуряющая жара, и сердце актера не выдержало сочетания напряженной работы, злоупотребления алкоголем и тяжелых погодных условий. У актера был выходной, он с друзьями и девушкой поехал на пикник и там ему и стало плохо. В «Ликвидации» Краско успел сыграть лишь несколько эпизодов.

Андрей Ростоцкий

Сын режиссера Станислава Ростоцкого и актрисы Нины Меньшиковой погиб 5 мая 2002 года на съемках сериала «Моя граница». Актер сорвался с 30-метровой скалы возле водопада Девичьи слезы в окрестностях Сочи. В тот день он хотел проверить горную тропу, по которой должны были пройти актеры. По словам вдовы Ростоцкого: «Скорее всего, Андрей наступил на один из так называемых подвижных камней — кажется, что он прочно лежит на земле, а на самом деле — висит в воздухе. Таких камней вокруг водопада — множество, недаром же он называется Девичьи слезы — там часто гибнут люди».

Сергей Бодров

Сергей Бодров-младший вместе со съемочной группой погиб 20 сентября 2002 года во время съёмок фильма «Связной». Съёмочная группа попала под сход ледника в Кармадонском ущелье. Останки Сергея Бодрова-младшего так и не были найдены. Читайте также: Самые яркие звездные пары советского времени
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