Как Брижит Бардо умудрилась стать звездой

В пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века в кинематографе царила француженка Брижит Бардо. Прелестное личико и точёная фигурка сделали её не только европейским, но и американским секс-символом. Продюсеры желали заполучить красавицу в фильмы, а редакторы модных журналов готовы были драться, лишь бы заполучить возможность разместить у себя фото Брижит.

Изначально девушка планировала связать жизнь с балетом. Она обладала врождённой пластичностью и грацией, занималась у прославленного хореографа Бориса Князева и имела все шансы стать мировой звездой. Увы, Бардо не хватило выносливости, старательности, трудолюбия и работоспособности, поэтому занять место на балетной сцене ей не удалось. А вот в манекенщицы она пробилась без труда. Мать будущей актрисы открывала магазин одежды, а дочь выступила в качестве модели. Там-то её и заметили модные фотографы. Девушке предложили сняться для известного журнала, и она согласилась. Номер с фотографиями Брижит случайно попал в руки к начинающему помощнику кинорежиссёра Роже Вадиму. Его сразила красота модели, он тут же влюбился в неё и добился внимания Бардо, хотя той было всего 15. Благодаря Роже Вадиму Брижит и попала в кино. При этом позже она рассказывала, что ненавидела съёмки и снималась в первых картинах исключительно ради денег.

Смотрите видео и узнайте, что думала актриса о своих ролях, почему она завершила карьеру ещё в семидесятых и как боролась с мясниками.