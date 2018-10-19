Как сын Товстоногова чуть не покалечил Луспекаева

Лента «Республика ШКИД» рассказывает о жизни беспризорников времён НЭПа в недавно организованной школе-коммуне. Главные герои ленты — подростки, но значительное место отводится и преподавателям. Одним из запомнившихся зрителям персонажей был физрук Косталмед (Контантин Александрович Медников), которого сыграл Павел Луспекаев . Изначально режиссёр Геннадий Полока видел его одним из основных героев, но из-за обострения атеросклероза Луспекаева его роль пришлось серьёзно урезать. А вот образ Косталмеда Павел Борисович придумал сам. Он решил, что физрук — поклонник борца Ивана Поддубного , поэтому у него будут роскошные усы и причёска с прямым пробором. К сожалению, эпизодов с Луспекаевым в фильме мало: болезнь не позволила ему сниматься более активно. А одна сцена и вовсе чуть не унесла жизнь артиста. Во время бунта шкидовцев крепыш-физрук выламывает дверь и врывается в комнату, где забаррикадировались подростки, после чего на его голову воспитанник Дзе обрушивает табурет. Дзе играл Сандро Товстоногов, сын гениального режиссёра Александра Товстоногова , учителя Павла Борисовича, и во втором дубле он так старательно ударил Луспекаева, что тот упал в обморок.