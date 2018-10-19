Знаменитый актер решил раздать свои миллионы

Известный китайский актер по имени Чоу Юнь-Фат придумал, как избавиться от своего многомиллионного состояния. Звезда фильмов "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Круто сваренный" и других лент твердо решил потратить все имеющиеся у него средства на благотворительность.

По предварительным подсчетом, на сегодняшний день состояние Чоу Юнь-Фата насчитывает порядка $714 млн Сам актер объяснил свое желание лишь одной фразой:

Я просто хочу быть свободным человеком!

— заявил он в беседе с журналистом из издания Jayne Stars.

Вопреки экранному амплуа, в реальной жизни Чоу Юнь-Фат не склонен к расточительству. Он не пользуется личным авто, а ездит на общественном транспорте. Телефон он сменил лишь недавно — кнопочный аппарат использовался им последние 15 лет и все же сломался, только тогда он купил новый смартфон. В одежде и еде актер также аскетичен.

Скопленные деньги Чоу Юнь-Фат хочет отдать, потому что считают, что есть обездоленные люди, которым они пригодятся больше, чем ему.