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Знаменитый актер решил раздать свои миллионы
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Знаменитый актер решил раздать свои миллионы 

Рамблер 27 минут назад
Фото: globallookpress.com
Известный китайский актер по имени Чоу Юнь-Фат придумал, как избавиться от своего многомиллионного состояния. Звезда фильмов "Крадущийся тигр, затаившийся дракон", "Круто сваренный" и других лент твердо решил потратить все имеющиеся у него средства на благотворительность.
По предварительным подсчетом, на сегодняшний день состояние Чоу Юнь-Фата насчитывает порядка $714 млн  Сам актер объяснил свое желание лишь одной фразой:
Я просто хочу быть свободным человеком!
— заявил он в беседе с журналистом из издания Jayne Stars.
Вопреки экранному амплуа, в реальной жизни Чоу Юнь-Фат не склонен к расточительству. Он не пользуется личным авто, а ездит на общественном транспорте. Телефон он сменил лишь недавно — кнопочный аппарат использовался им последние 15 лет и все же сломался, только тогда он купил новый смартфон. В одежде и еде актер также аскетичен.
Скопленные деньги Чоу Юнь-Фат хочет отдать, потому что считают, что есть обездоленные люди, которым они пригодятся больше, чем ему.
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