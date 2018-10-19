Что стало с «бессмертным горцем» Эдрианом Полом

На пике славы знаменитый горец был кумиром миллионов мальчишек и любимцем многих женщин. Что стало с актером и как он сейчас живет?

Актер Эдриан Пол родился вовсе не 400 лет назад и не в горах Шотландии, как привыкли считать истинные фанаты Горца. Кстати, Пол — это второе имя актера, его настоящая фамилия Хьюит. Он родился в 1959 году в Лондоне в семье англичанина и итальянки, а вырос во Флоренции.

Еще в школе он всерьез увлекся спортом: играл в футбол, регби, крикет, занимался восточными единоборствами. А когда ему было 20 лет, девушка, с которой он встречался, отправила его фото в журнал на конкурс "А твоей парень мог бы стать моделью?". Никто этого не ожидал, но Эдриан победил в конкурсе и действительно начал карьеру модели.

Вскоре он перебрался в Париж, где также начал заниматься джазовым балетом, сначала как танцор, а позже и как хореограф-постановщик.

В 1985 году он уже работал в Америке в модельном агентстве Форда . Заработка модели не всегда хватало, поэтому Эдриан танцевал в ночных ресторанах. И ему повезло. Когда у него оставалось всего 13 долларов, его пригласили в популярный сериал "Семья Колби: Династия" на роль артиста русского балета Николая Ростова.

После этого актера чаще приглашали сниматься, также он участвовал в бродвейских шоу. Когда Эдриан увидел афишу к фильму "Горец" с Кристофером Ламбертом , он решил, что обязательно сыграет эту роль.

Так и получилось, когда начался отбор актеров на участие в сериале "Горец", Эдриан Пол пришел и был утвержден одним из первых.

Этот образ был создан для него. Кстати, Эдриан Пол выступил и в качестве режиссера нескольких эпизодов сериала.

globallookpress.com

Позже он снялся в фильме "Горец: Конец игры", где сыграл с Кристофером Ламбертом. Однако фильм оказался провальным.

Личная жизнь актера редко оказывалась в центре внимания прессы. С первой женой Мелани, актрисой и моделью журнала Seventeen, он развелся после семи лет брака, а затем начал встречаться с актрисой Александрой Тонелли. У них родилось двое детей Анжелика Валентина Роуз в 2010-м году и Ройс Пол в 2012-м.

Актер занимается благотворительностью, его фонд PEACE помогает детям.