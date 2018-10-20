Актеры, упустившие шанс

Кто бы мог подумать, что роль Джека Воробья изначально была написана специально для Хью Джекмана — актера, который тогда был малоизвестен за пределами родной Австралии, зато просил небольшой гонорар. Режиссеры решили, что в роль отлично вживутся Джим Керри или Метью МакКонахи. Но они посчитали фильм неперспективным.

6/6 Кто бы мог подумать, что роль Джека Воробья изначально была написана специально для Хью Джекмана — актера, который тогда был малоизвестен за пределами родной Австралии, зато просил небольшой гонорар. Режиссеры решили, что в роль отлично вживутся Джим Керри или Метью МакКонахи. Но они посчитали фильм неперспективным.

Изначально Ричард Гир не рассматривался режиссерами на роль миллионера Эдварда Льюиса. Этого персонажа мог бы сыграть Аль Пачино, но тот не горел желанием принимать участие в картине. Он все же успел провести несколько совместных репетиций с Джулией Робертс, но затем решил, что фильм не стоит его внимания.

5/6 Изначально Ричард Гир не рассматривался режиссерами на роль миллионера Эдварда Льюиса. Этого персонажа мог бы сыграть Аль Пачино, но тот не горел желанием принимать участие в картине. Он все же успел провести несколько совместных репетиций с Джулией Робертс, но затем решил, что фильм не стоит его внимания.

А вот роль Майкла Корлеоне Аль Пачино, наоборот, заинтересовала очень. Он на тот момент был малоизвестным актером, а в представлении компании Paramount, этого персонажа должен быть сыграть кто-то более именитый: Уоренн Битт, Роберт Редфорд или Дастин Хоффман. Но никто из них не захотел играть мафиози.

4/6 А вот роль Майкла Корлеоне Аль Пачино, наоборот, заинтересовала очень. Он на тот момент был малоизвестным актером, а в представлении компании Paramount, этого персонажа должен быть сыграть кто-то более именитый: Уоренн Битт, Роберт Редфорд или Дастин Хоффман. Но никто из них не захотел играть мафиози.

Но вернемся к "Красотке". Кандидатку на роль Вивиан найти было еще сложнее — никто не хотел играть проститутку. От участия в съемках отказались почти все именитые актрисы, среди которых были Мишель Пфайфер и Шерон Стоун. Создателям пришлось согласиться на неопытную Джулию Робертс, которая вдохнула жизнь в ключевого персонажа фильма.

3/6 Но вернемся к "Красотке". Кандидатку на роль Вивиан найти было еще сложнее — никто не хотел играть проститутку. От участия в съемках отказались почти все именитые актрисы, среди которых были Мишель Пфайфер и Шерон Стоун. Создателям пришлось согласиться на неопытную Джулию Робертс, которая вдохнула жизнь в ключевого персонажа фильма.

Кандидатуру Джекмана все-таки отвергли, посчитав, что персонаж слишком сложен для Хью. И роль досталась Джонни Деппу, блистательно сыгравшему капитана главного пиратского судна тех времен.

2/6 Кандидатуру Джекмана все-таки отвергли, посчитав, что персонаж слишком сложен для Хью. И роль досталась Джонни Деппу, блистательно сыгравшему капитана главного пиратского судна тех времен.

Роль Джона МакЛейна прочили Берту Рейнольдсу, Харрисону Форду, Сильвестру Сталлоне, Ричарду Гиру, Дону Джонсону и даже Арнольду Шварценеггеру. Но никому из них не нравился сценарий, где главному герою достаются разве что тычки и удары. Именно поэтому зрительскую любовь завоевал покладистый и неконфликтный Брюс Уиллис.

1/6 Роль Джона МакЛейна прочили Берту Рейнольдсу, Харрисону Форду, Сильвестру Сталлоне, Ричарду Гиру, Дону Джонсону и даже Арнольду Шварценеггеру. Но никому из них не нравился сценарий, где главному герою достаются разве что тычки и удары. Именно поэтому зрительскую любовь завоевал покладистый и неконфликтный Брюс Уиллис.

Существует множество ролей, которые со временем стали действительно культовыми. Но, как ни странно, поначалу мало кто соглашался сыграть этих персонажей. Подробнее — в нашей фотогалерее.

Изначально Ричард Гир не рассматривался режиссерами на роль миллионера Эдварда Льюиса. Этого персонажа мог бы сыграть Аль Пачино , но тот не горел желанием принимать участие в картине. Он все же успел провести несколько совместных репетиций с Джулией Робертс , но затем решил, что фильм не стоит его внимания.

Кто бы мог подумать, что роль Джека Воробья изначально была написана специально для Хью Джекмана — актера, который тогда был малоизвестен за пределами родной Австралии, зато просил небольшой гонорар. Режиссеры решили, что в роль отлично вживутся Джим Керри или Метью МакКонахи. Но они посчитали фильм неперспективным.

Кандидатуру Джекмана все-таки отвергли, посчитав, что персонаж слишком сложен для Хью. И роль досталась Джонни Деппу, блистательно сыгравшему капитана главного пиратского судна тех времен.