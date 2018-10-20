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Актеры, упустившие шанс
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Актеры, упустившие шанс 

Рамблер 3 часа назад
Роли, которых избегали знаменитые актеры. А зря.
1/6  Роль Джона МакЛейна прочили Берту Рейнольдсу, Харрисону Форду, Сильвестру Сталлоне, Ричарду Гиру, Дону Джонсону и даже Арнольду Шварценеггеру. Но никому из них не нравился сценарий, где главному герою достаются разве что тычки и удары. Именно поэтому зрительскую любовь завоевал покладистый и неконфликтный Брюс Уиллис.
Фото:
2/6  Кандидатуру Джекмана все-таки отвергли, посчитав, что персонаж слишком сложен для Хью. И роль досталась Джонни Деппу, блистательно сыгравшему капитана главного пиратского судна тех времен.
Фото:
3/6  Но вернемся к "Красотке". Кандидатку на роль Вивиан найти было еще сложнее — никто не хотел играть проститутку. От участия в съемках отказались почти все именитые актрисы, среди которых были Мишель Пфайфер и Шерон Стоун. Создателям пришлось согласиться на неопытную Джулию Робертс, которая вдохнула жизнь в ключевого персонажа фильма.
Фото:
4/6  А вот роль Майкла Корлеоне Аль Пачино, наоборот, заинтересовала очень. Он на тот момент был малоизвестным актером, а в представлении компании Paramount, этого персонажа должен быть сыграть кто-то более именитый: Уоренн Битт, Роберт Редфорд или Дастин Хоффман. Но никто из них не захотел играть мафиози.
Фото:
5/6  Изначально Ричард Гир не рассматривался режиссерами на роль миллионера Эдварда Льюиса. Этого персонажа мог бы сыграть Аль Пачино, но тот не горел желанием принимать участие в картине. Он все же успел провести несколько совместных репетиций с Джулией Робертс, но затем решил, что фильм не стоит его внимания.
Фото:
6/6  Кто бы мог подумать, что роль Джека Воробья изначально была написана специально для Хью Джекмана — актера, который тогда был малоизвестен за пределами родной Австралии, зато просил небольшой гонорар. Режиссеры решили, что в роль отлично вживутся Джим Керри или Метью МакКонахи. Но они посчитали фильм неперспективным.
Фото:
Существует множество ролей, которые со временем стали действительно культовыми. Но, как ни странно, поначалу мало кто соглашался сыграть этих персонажей. Подробнее — в нашей фотогалерее.
Изначально Ричард Гир не рассматривался режиссерами на роль миллионера Эдварда Льюиса. Этого персонажа мог бы сыграть Аль Пачино, но тот не горел желанием принимать участие в картине. Он все же успел провести несколько совместных репетиций с Джулией Робертс, но затем решил, что фильм не стоит его внимания.
А вот роль Майкла Корлеоне Аль Пачино, наоборот, заинтересовала очень. Он на тот момент был малоизвестным актером, а в представлении компании Paramount, этого персонажа должен быть сыграть кто-то более именитый: Уоренн Битт, Роберт Редфорд или Дастин Хоффман. Но никто из них не захотел играть мафиози.
Кто бы мог подумать, что роль Джека Воробья изначально была написана специально для Хью Джекмана — актера, который тогда был малоизвестен за пределами родной Австралии, зато просил небольшой гонорар. Режиссеры решили, что в роль отлично вживутся Джим Керри или Метью МакКонахи. Но они посчитали фильм неперспективным.
Кандидатуру Джекмана все-таки отвергли, посчитав, что персонаж слишком сложен для Хью. И роль досталась Джонни Деппу, блистательно сыгравшему капитана главного пиратского судна тех времен.
Роль Джона МакЛейна прочили Берту Рейнольдсу, Харрисону Форду, Сильвестру Сталлоне, Ричарду Гиру, Дону Джонсону и даже Арнольду Шварценеггеру. Но никому из них не нравился сценарий, где главному герою достаются разве что тычки и удары. Именно поэтому зрительскую любовь завоевал покладистый и неконфликтный Брюс Уиллис.
Но вернемся к "Красотке". Кандидатку на роль Вивиан найти было еще сложнее — никто не хотел играть проститутку. От участия в съемках отказались почти все именитые актрисы, среди которых были Мишель Пфайфер и Шерон Стоун. Создателям пришлось согласиться на неопытную Джулию Робертс, которая вдохнула жизнь в ключевого персонажа фильма.
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