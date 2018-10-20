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Сталлоне сыграет пожилого супергероя
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Сталлоне сыграет пожилого супергероя 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: Крадр из фильма "Крид: наследие Рокки"
Новая кинокомпания Balboa Productions, основанная под руководством Сильвестра Сталлоне, готовит к реализации множество интересных проектов, и в некоторых из них подразумевается участие Сталлоне в качестве актера.
Одной из таких станет лента "Самаритянин", сценарий к которой написал Брэги Ф. Шут. Все происходящее случается спустя два десятилетия после битвы супергероя со злодеем. Побеждает, конечно, добро, однако после схватки герой исчезает и лишь в новой картине со Сталлоне он найдется. В фильме будет раскрыта тайна, что заставило супергероя пропасть для всех окружающих. Теперь уже пожилого спасителя мира и сыграет Сильвестр Сталлоне.
Когда лента выйдет в прокат пока неизвестно. Ближайшее появление знаменитого актера на наших экранах состоится 17 января в премьере драмы "Крид 2".
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