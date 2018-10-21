Как сейчас выглядит «Девушка по имени Судьба»

Очаровательная блондинка Гресия Кольменарес знакома нашим телезрителям по двум популярным в девяностые годы сериалам — "Мануэла" и "Девушка по имени судьба". Однако в Аргентине актриса на протяжении почти пятнадцати лет была признанной королевой телеэкрана, и лишь в конце 90-х уступила место Наталии Орейро

Гресия родилась 7 декабря 1962 года в Венесуэле. Свою нетипичную для латиноамериканки внешность девушка получила от французских и немецких предков по материнской линии.

Белокурая девочка с детства проявляла артистические способности, а исполнив роль Девы Марии в школьной постановке, твердо решила, что станет актрисой. Первую роль в сериале она получила в 10 лет, для чего ей пришлось переехать к тете в столицу, в Каракас. Там она на протяжении нескольких лет совмещала учебу в школе со съемками в сериалах. В 15 лет она уже полностью обеспечивала себя, а в 19 начала играть главные роли в теленовеллах.

@greciacolmenares7

После грандиозного успеха сериала "Топаз", где актриса сыграла слепую красавицу, Гресия переехала в Аргентину, где ей сразу предложили выгодный контракт на несколько лет. С 1985 по 1991 годы выходят несколько телехитов с ее участием — "Ничья Мария", "Гресия", "Страсти", и, конечно, "Мануэла". Актриса становится известной не только в Южной Америке, но и за рубежом — в Европе, Израиле, Турции.

В 1994 году Гресия играет сразу две роли, юной Марии и ее взрослой дочери Милагрос, в сериале "Девушка по имени Судьба", который становится последней крупной удачей актрисы. Последующие работы ("День, когда ты меня полюбишь", "Верность любви", "Жизнь взаймы") не снискали обычного успеха у публики, которой приелись однообразные героини актрисы. Тогда Гресия приняла решение оставить телеиндустрию и сосредоточиться на театре.

@greciacolmenares7

Впервые актриса вышла замуж еще в 16 лет. Избранником восходящей звезды оказался ее коллега по сериалу "Топаз" Энри Зак. Скорее всего, брак был вызван желанием юной Гресии вырваться из-под опеки тети. Второй брак, с импресарио Сантьяго Пумаролой, оказался столь же скоропалительным.

В прессе красавице часто приписывали романы с партнерами по съемкам, например, с популярным актером Освальдо Лапортом, вместе с которым она снималась в "Девушке по имени Судьба".

В третьем браке с бизнесменом Марсело Пеллегри актриса родила сына Джанфранко, а в 2001 году семья переехала в Майами. Однако в 2005 году супруги подали на развод. По слухам, причиной стало увлечение мужа подругой актрисы, которая приехала к ним в гости.

@greciacolmenares7

Сейчас Гресия живет в США, занимается домом и много путешествует. Она в отличной форме, а поклонники легко узнают ее по фирменной солнечной улыбке.

Актриса не исключает своего возвращения на экран, конечно, если получит достойное предложение.