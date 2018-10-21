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Как живет актриса Наталья Гвоздикова
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Как живет актриса из «Большой перемены» Наталья Гвоздикова 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Сегодня она практически сидит без работы: с театром не сложилось, а в кино зовут… погибать.
— Если у героини летальный исход, отказываюсь сразу, — признается Наталья Гвоздикова. — Умирать даже в кино или на сцене тяжело и морально, и физически. И не хочется никаких аналогий. Так что всегда спрашиваю, какой финал у роли. Иногда продюсеры шли мне навстречу и переписывали сценарий так, что непонятно, оставалась ли я жива или происходило печальное. В кино мои героини погибали трижды: одна во время землетрясения («Ночь желтого быка». — Прим. «Антенны»), вторую сбросили с электрички («Рожденные революцией». — Прим. «Антенны») и третья — от сильнейшего приступа астмы («Парень из стали». — Прим. «Антенны»). Не так просто мне это далось. И хотя нас в институте учили умирать, но мы были молодые, дурные и играли в это. Смеялись, подтрунивали. Но становишься старше, уходят знакомые, коллеги, однокурсники, и ты совсем по-другому к этому относишься.
Зато актриса находит радость в заботах о сыне и коте.
— Дома моя самая большая радость — кот, — продолжает она. — Назвали его Максимилианом, а зовем Максик, а я — Курочкой, Маней. Он на все отзывается. Ему 8 лет. Характер его со временем изменился: он стал воровать. Тащит цветную капусту, картошку в мундире, кекс с маком, не говоря уже о курочках и колбасках. Поэтому мы на столе не оставляем ничего. Сын Федор покупает ему определенный корм, витамины, траву. На даче у него только два места, где он ест траву. Он ест и мои цветы — обгрыз мои пальмы, везде зубы Максика. Дел дома полно. Закатала на неделе аджику, готовимся с Федором сажать чеснок. Собрали яблоки, смородину, вишню, и всему надо дать ума, как говорили мама и бабушка. Хозяйственной меня сделали они. Сейчас с вами договорю, выстираю замоченные вещи и испеку пиццу с мясом, колбаской и помидорами — обещала сыну. Увы, я не из тех женщин, что пекут торты и пирожные, — я пеку пироги. Торт лишь раз на Новый год, «Наполеон». А пироги я пеку с капустой, яйцами и рисом, солеными огурцами, яблоками, смородиной, лимоном. Стараюсь пореже, чтобы не росли живот и остальные места. И интервью редко даю — времени нет, но «Антенне» уделила.
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