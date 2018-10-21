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Любимые роли Дмитрия Харатьяна в кино
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Любимые роли Дмитрия Харатьяна в кино 

Рамблер 1 час назад
Кого только ни играл в кино Дмитрий Харатьян: и частного сыщика, и гардемарина, и французского авантюриста. Вспоминаем яркие роли талантливого актера.
"Розыгрыш". Отличный фильм Владимира Меньшова, с которого началась карьера Харатьяна в кино. На пробы на "Мосфильм" он попал по сути случайно — его позвала на студию знакомая девочка. Но из всех претендентов на роль ученика Игоря Грушко режиссер выбрал именно Дмитрия.
"Зеленый фургон". В 1983 году на экраны вышел фильм "Зеленый фургон", который имел большой зрительский успех. Главный герой в исполнении Дмитрия, работающий в одесском отделении милиции, мечтает о карьере Шерлока Холмса и пытается использовать методы знаменитого сыщика. В этом фильме Харатьян впервые запел, исполнив песни композитора Дунаевского.
"Гардемарины, вперед!". Следующий профессиональный успех пришел к актеру в 1987 году. В историко-приключенческом фильме Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!" он исполнил одну из главных ролей — гардемарина Алеши Корсака, в одночасье превратившись в кинокумира.
"Частный детектив, или Операция "Кооперация". В 1989 году на экраны выходит советская криминальная комедия гениального режиссера Леонида Гайдая. Главную роль частного детектива Дмитрия Пузырёва, который влюбляется в журналистку под прикрытием, великолепно исполняет Харатьян.
"На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон Бич опять идут дожди". В последнем фильме Леонида Гайдая, который вышел на экраны в 1992 году, главную роль также исполняет Харатьян. Он играет суперагнета КГБ Федора Соколова, отправившегося в Нью-Йорк на спецзадание, и шейха.
"Королева Марго". В 1996 году на экраны вышел многосерийный российский телевизионный фильм "Королева Марго", экранизация романа Александра Дюма. Харатьян исполнил в сериале роль французского графа де Ла Моля.
"Самара-городок" — российский четырехсерийный фильм 2004 года. В нем Дмитрий Харатьян вместе с Екатериной Вуличенко прекрасно исполнили роль влюбленной пары. Особенно интересно наблюдать за ними именно потому, что они давно не вместе, но очень скучают друг по другу.
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