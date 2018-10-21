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Неудачники: звезды, которых не стали снимать
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Неудачники: звезды, которых не позвали сниматься 

Рамблер 1 час назад
Казалось бы, речь идет о таких звездах, за которые режиссеры должны выкладывать кругленькие суммы, лишь бы те снизошли до их проектов. Но не все так просто. Конкуренция в высших сферах — штука серьезная. И, что интересно, не всегда получает желаемое тот из претендентов, чей послужной список гораздо круче.
Анджелина Джоли пробовалась на роль Розы в культовом фильме "Титаник", но, как и многие другие звездные актрисы, этот кастинг не прошла. А действительно, разве могли бы вы представить Джоли на месте Кейт Уинслет?
Все больше кажется, что Козловского берут на все и везде, и в "Матильду", о которой идет речь, его взяли, но не на роль Николая II, которого так хотел сыграть популярный актер.
Сандра Буллок не была утверждена на роль Чудо-женщины, которую в итоге сыграла Галь Гадот.
Риз Уизерспун (как Шарлиз Терон и еще многие звездные актрисы Голливуда) после успеха книги "Исчезнувшая" видела себя в главной роли одноименного фильма, но роль была отдана Розамунде Пайк.
Кристофер Бэйл был утвержден на роль в "Американском психопате", но как только на горизонте возник Леонардо ДиКаприо, Бэйл, на тот момент не такой известный, был сразу же уволен. Но позже Лео убедили в том, что участие в съемках этой картины навредит его репутации, поэтому Бэйл был возвращен.
Шарлиз Терон была уже практически утверждена на роль в ленте "Шоугелз", но все было переиграно и ее место заняла Элизабет Беркли. Но, стоит заметить, актриса потом не раз говорила, что считает это счастливым случаем. Из гордости или искренне?
Как в нашем списке оказался король поп-музыки? Майкл Джексон пробовался на главную роль в картине Типа Бертона "Эдвард Руки-ножницы", но режиссер видел на этом месте исключительно Джонни Деппа.
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