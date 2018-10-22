Актер без лица и имени

Вы видели этого актера, но не знаете, как он выглядит

57-летний Даг Джонс снискал славу «человека в маске». Роли, которые ему доставались на протяжении всей карьеры, предусматривали килограммы грима и латекса. Он один из самых плодовитых актеров Голливуда, на его счету более 150 ролей. Вы могли видеть его игру в таких хитах, как «Баффи — истребительница вампиров», «Хеллбой» и «Лабиринт фавна». Этой осенью он блистал на экранах в сериале канала CBS «Звездный путь: Дискавери» и в новом фильме Гильермо дель Торо «Форма воды», удостоенного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

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«Исполнитель роли монстра должен обладать уникальным набором качеств. Ему нужно быть наполовину мимом и наполовину марафонцем, чтобы суметь проявить свое актерское мастерство сквозь множество слоев латекса. Даг — один из таких людей. Ему удается оставаться талантливым даже тогда, когда требуется невероятная выносливость», — говорит режиссер Гильермо дель Торо.

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Даг Джонс без грима.

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Фильм Doom.

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Фильм «Легион».

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«Люди в черном 2».

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Джонс в роли персонажа Мак Тунайт из рекламы McDonald’s (слева), Джентльмена из сериала «Баффи — истребительница вампиров» (в центре) и Билли Бутчерсона из фильма «Фокус-покус» (справа).

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С Гильермо дель Торо Даг Джонс познакомился в 1997 году во время работы над фильмом ужасов «Мутанты», где он исполнил роль гигантского таракана. Пять лет спустя дель Торо вновь пригласил Джонса, на этот раз на роль человека-амфибии Эйба Сапиена в экранизации популярного комикса «Хеллбой». «Только на то, чтобы нанести соответствующий грим, уходило до семи часов. Никто не мог справиться с этой работой лучше Дага», — заявляет режиссер.

Но несмотря на то, что Эйбу Сапиену отводилось значительное количество экранного времени, Джонс остался недоволен. Вместо его собственного голоса при дубляже в маркетинговых целях воспользовались услугами актера Дэвида Гайда Пирса. «Я разрыдался, когда узнал об этом», — вспоминает Джонс.

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Ситуация повторилась в 2006 году во время съемок нового фильма дель Торо «Лабиринт фавна». По замыслу режиссера, картина, повествующая о приключениях юной героини в сказочной реальности, которая существует параллельно с франкистской Испанией, ориентирована на испаноязычного зрителя. На этот раз Джонс не сопротивлялся. «Когда я прочитал сценарий, я захотел сыграть в этом фильме во что бы то ни стало. Но я понимал, что не смогу говорить по-испански на должном уровне. Гильермо сказал мне, что меня переозвучат», — рассказывает Джонс.

В фильме он сыграл фавна — древнее существо, ставшее для девочки проводником в фантастический мир. Джонсу приходилось по пять часов сидеть в кресле гримера и находиться в костюме фавна в течение всего дня. Для него даже изготовили специальный велосипед, чтобы он мог перемещаться по съемочной площадке с механизированным хвостом.

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Джонс в роли Бледного человека из фильма «Лабиринт фавна».

Однако это не единственная роль, которая досталась Джонсу в «Лабиринте фавна». Он также сыграл Бледного человека — ужасное существо с глазами на ладонях, поедающее детей. Бледный человек появляется всего в одной сцене, но она способна вызвать оторопь даже у самого искушенного зрителя.

В итоге «Лабиринт фавна» завоевал три премии «Оскар», причем одну из них — в номинации «Лучший грим и прически». По мнению специалистов, эта победа во многом была обусловлена талантом Дага Джонса.

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И вскоре ему выпал шанс сыграть по-настоящему большую роль: Джонс появился на экранах в образе Серебряного Серфера — антагониста Фантастической четверки. Он сам озвучивал своего персонажа, а Крис Эванс Джессика Альба , с которыми он работал над фильмом, то и дело рассыпались в комплиментах по поводу его голоса. Тем сильнее было разочарование Дага, когда пресса сообщила, что Серебряного Серфера будет озвучивать Лоуренс Фишборн. Джонс схватился за голову: «Опять!»

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«Хеллбой 2: Золотая армия», Ангел Смерти.

К тому моменту, когда начались съемки сиквела «Хеллбоя», Гильермо дель Торо знал наверняка, на что способен Джонс. Он не только позволил ему озвучить персонажа Эйба Сапиена своим голосом, но и предложил исполнить еще две роли, в том числе леденящего кровь Ангела Смерти. Механизм, приводящий в движение крылья демонического существа, оказался настолько тяжелым, что к концу съемочного процесса все тело Джонса было покрыто синяками, ссадинами и кровоподтеками.

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ьма «Хеллбой 2: Золотая армия» (слева), Сару из сериала «Звездный путь: Дискавери» (в центре) и Человека-амфибии из фильма «Форма воды» (справа).

В 2013 году Джонс получил роль в сериале о вторжении на Землю пришельцев «Рухнувшие небеса». На протяжении трех сезонов актер играл инопланетянина по имени Кочис. Носить маску и грим ему приходилось каждый день в течение нескольких месяцев в году. «Я чуть не впал в депрессию, — признается Джонс. — Неужели эти маски — мое проклятье?»

Через год после выхода последнего эпизода «Рухнувших небес» Дагу поступило предложение от создателей «Стар Трек: Дискавери» — первого за 12 лет сериала во вселенной «Звездного пути». Он со скрипом согласился на роль десятиглазого гуманоида Сару. Однако актер поставил свои условия. В итоге персонаж стал двуглазым, причем глаза Дага не были ничем прикрыты. В этот раз было вообще гораздо меньше грима: на подготовку к съемкам уходило чуть менее двух часов. Это позволило Джонсу сполна проявить свое актерское мастерство, которое обычно нивелировалось несколькими слоями латекса и макияжа.

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Джонс в образе главного героя фильма «Носферату».

А потом — очередной звонок от дель Торо. Джонсу досталась ключевая роль в последней работе режиссера «Форма воды». Он сыграл безымянного человека-амфибию, который, в отличие от Эйба Сапиена, не может говорить. Фильм повествует о его отношениях с немой женщиной по имени Элиза, которая работает в секретной лаборатории, изучающей необычное существо на фоне противостояния США и СССР во времена холодной войны. Критики приняли картину на ура, и она уже успела завоевать высшую награду Венецианского кинофестиваля.

«Моей сверхзадачей было влюбить в амфибию зрителя так же сильно, как в него влюбилась Элиза», — рассказывает Джонс. А еще он вспоминает слова дель Торо, который попросил старого друга «быть настоящим актером, а не просто Дагом Джонсом».

Вскоре подоспела и новость о том, что сериал «Звездный путь: Дискавери» продлили еще на один сезон. Теперь Джонс уже не чувствовал себя ущемленным в правах: его актерская карьера наконец-то начала развиваться в желанном направлении.

«Когда мне задавали вопрос, какого персонажа я хотел бы сыграть, я отвечал: вампира», — говорит Джонс. Теперь ему выпал шанс осуществить и это заветное желание. В 2018 году на экраны выйдет ремейк классического немого фильма ужасов 1922 года «Носферату». Джонсу досталась главная роль, и ему — наконец-то! — нужно будет произносить реплики. «Мои мечты становятся явью», — улыбается актер.