Какими стали звезды сериала «Богатые тоже плачут»

Мексиканской актрисе, певице и телеведущей Веронике Кастро , прославившейся еще в СССР, а затем закрепившей успех на постсоветском пространстве благодаря главной роли в сериале «Богатые тоже плачут», на днях исполнилось 66 лет. Вспоминаем, как изменилась актриса и ее коллеги по сериалу.

Вероника Кастро

сыграла главную роль в сериале «Дом цветов» — третьем по счету мексиканском сериале Не только в России, но и в других странах сериал «Богатые тоже плачут» с Вероникой Кастро произвел настоящую революцию в телевизионном жанре и стал классикой мыльных опер. Сейчас актриса работает телеведущей в Мексике и появляется в различных шоу. У нее есть сеть магазинов и салонов красоты, а также именная линия косметики. Кастро старается выглядеть молодо, привлекательно и, судя по ее заметно изменившимся чертам лица, не является противницей пластической хирургии. Вероника Кастро никогда не была замужем, а в одном из интервью заявила, что гордится своим статусом матери-одиночки. У актрисы есть двое сыновей от разных мужчин — младший Майкл и старший Кристиан, известный в Латинской Америке певец. Бурные романы у Кастро позади. В последнее время она посвящает себя религии и внукам, но не забывает и о работе. Недавно легендарная Вероника Кастро триумфально вернулась на экраны и— третьем по счету мексиканском сериале компании Netflix на испанском языке.

Рохелио Гуэрра

Горячего красавца Луиса Альберто сыграл Рохелио Гуэрра. Актер сыграл более чем в сотне сериалов и фильмов. Он был трижды женат и стал отцом пятерых сыновей. Первый брак звезды сериала «Богатые тоже плачут» продлился всего две недели, а третья супруга, актриса Марибель Роблес, была младше его на 25 лет. В 2013 году перестал сниматься и стал играть в театре, а также занимался дубляжом и преподавал на курсах актерского мастерства. В феврале 2018 года Рохелио Гуэрра скончался от остановки сердца на 82-м году жизни.

Эдит Гонсалес

Возлюбленную Бето, Марию Исабель сыграла юная актриса, танцовщица и модель Эдит Гонсалес, прославившаяся благодаря сериалу «Богатые тоже плачут». В декабре актрисе исполнится 54 года, она по-прежнему отлично выглядит, снимается в кино и играет в театре. Кроме того, Гонсалес сумела превратить свое хобби в бизнес и теперь является одним из самых высокооплачиваемых и популярных кулинаров Мексики. В 2004 году Эдит родила дочь Констанс, отцом которой, по слухам, стал известный мексиканский политик Сантьяго Крилл. Несколько лет назад актриса вышла замуж за бизнесмена Лоренцо Лацо.

Гильермо Капетильо

В апреле 2018 года Гильермо Капетильо отметил 60-летний юбилей. Главный красавчик сериала «Богатые тоже плачут» успешно снимался во многих мексиканских сериалах и стал секс-символом в страны. Кроме того, Гильермо известен как музыкант и тореадор — он играет на фортепиано и гитаре, прекрасно поет и провел несколько сотен поединков с быками. Увлечение корридой Капетильо унаследовал от отца, который считается одним из самых заметных матадоров Мексики. Гильермо Капетильо приписывают множество романов, но женат он был женат всего один раз — на девушке младше его почти на двадцать лет, с которой он расстался спустя три года после свадьбы.

Алисия Родригес

Алисия Родригес, сыгравшая высокомерную донью Елену Исагирре де Сальватьер, снялась в полусотне с лишним картин и не раз становилась лучшей актрисой Мексики. Актриса написала несколько книг и сборников стихов, записывала песни, получила докторскую степень. В последние несколько лет Родригес, которой в мае исполнилось 83 года, посвятила себя общественной деятельности и стала президентом Комитета Знамени Мира при ООН

Росио Бенкельс

Росио Банкельс никогда серьезно не относилась к актерской карьере. Она является известной артисткой оперетты, поет национальные песни, баллады и работает на мексиканском телевидении. В июне Росио отметила свой 60-летие. Бенкельс была замужем дважды: от первого мужа Педро Мендеса она родила дочь Памелу, со вторым мужем, продюсером Хорхе Берланга она прожила двадцать лет и родила от него сына Родриго.

Мигель Палмер

Экранному негодяю Диего из сериала «Богатые тоже плачут» Мигелю Палмеру недавно исполнилось 75 лет. Актер работал в кино и на телевидении, но былого успеха так и не повторил. Мигель Палмер был дважды женат, у него есть дочь Валерия, ставшая актрисой, и сын Мигель, решивший стать профессиональным спортсменом.

Леонардо Даниэль

Леонардо Даниэлю сейчас 64 года, он продолжает сниматься в сериалах и вести активный образ жизни. Леонардо ведет Instagram, в котором публикует фото с пробежек и занятий спортом. Данеэль был дважды женат и сейчас является счастливым отцом пятерых детей.