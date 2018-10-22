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Как Мордюкова Меньшикова открыла
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Как Мордюкова Меньшикова открыла 

Рамблер 1 час назад
Виктор Мережко написал сценарий фильма «Родня» специально для Нонны Мордюковой, а прообразом главной героини стала его тёща. Нонна Викторовна прочла сценарий и сразу же решила, что снимать картину должен Никита Михалков.
Но кроме режиссёра Мордюкова нашла ещё и молодого актёра, которому суждено было стать настоящей звездой. Она просматривала фотографии начинающих артистов, обнаружила в кипе снимков изображение студента Щепкинского училища и предложила пригласить сниматься. Однако юноша оказался строптивым: когда Михалков предложил ему сотрудничество, он заявил, что работать станет только после прочтения сценария. Но в итоге артист, который до «Родни» снялся только в одной ленте, согласие всё-таки дал. Он так замечательно сыграл в фильме, что ещё до выхода «Родни» пошли слухи, что Никита Михалков открыл молодой талант. Этим молодым человеком оказался Олег Меньшиков.
А вот сама Нонна Викторовна стала для съёмочной группы добрым ангелом. Фильм снимали в Днепропетровске, и жители города, узнав, что им предстоит встреча с любимой актрисой, стали приходить вокзал, где шли съёмки, и приносить дары. Натуральными продуктами, которыми одаривали Мордюкову днепропетровцы, питалась вся съёмочная группа.
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