Кейт Бланшетт защитила право актеров играть гей-персонажей 

Кейт Бланшетт выступила за право гетеросексуальных актёров и актрис играть гомосексуальных персонажей в фильмах.
Накануне актриса поучаствовала в дискуссии в рамках Римского кинофестиваля. В ходе своего выступления Кейт вспомнила о том, что после выхода фильма "Кэрол" её часто спрашивали, был ли у неё в жизни лесбийский опыт.
Бланшетт заявила, что актёры имеют полное право играть роли вне собственного опыта, а зрителям необходимо научиться им доверять.
Ранее Скарлетт Йоханссон была вынуждена отказаться от роли трансгендерного мужчины из-за травли в социальных сетях пользователи посчитали недопустимым её участие в проекте. Они также призвали продюсеров взять на главную роль трансгендерного актёра.