Кейт Бланшетт защитила право актеров играть гей-персонажей

Кейт Бланшетт выступила за право гетеросексуальных актёров и актрис играть гомосексуальных персонажей в фильмах.

Накануне актриса поучаствовала в дискуссии в рамках Римского кинофестиваля. В ходе своего выступления Кейт вспомнила о том, что после выхода фильма "Кэрол" её часто спрашивали, был ли у неё в жизни лесбийский опыт.

Бланшетт заявила, что актёры имеют полное право играть роли вне собственного опыта, а зрителям необходимо научиться им доверять.