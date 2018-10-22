Робертс о том, почему не хочет сниматься в комедиях

Зрители по всему миру знают Джулию Робертс по романтическим комедиям, во многих из которых она сыграла главную роль. Ее карьерным рычагом, безусловно, является кинокартина "Красотка", ставшая культовой для нескольких поколений. Однако 50-летняя актриса больше не планирует сниматься в подобных фильмах.

21 октября в интервью ресурсу Et Online Робертс рассказала, что имеет слишком большой опыт в съемках романтических комедий, а потому зритель перестает верить в искренность, наивность и эмоциональную несостоятельность персонажей, которых она играет. "Дело не в возрасте, а в том, что люди знают, что вы знаете", — сказала актриса.

Напомним, недавно Робертс сыграла главную роль в сериале-триллере "Возвращение домой", который повествует о работе спецслужб. О дальнейших планах актриса не рассказала, однако известно, что к выходу на экраны готовится еще одна драма с ее участием — "Вернуть Бена", — в которой речь пойдет об отношениях родителей и "сложных" детей.