Ещё
Робертс о том, почему не хочет сниматься в комедиях
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Хэллоуин
Триллер, Ужасы
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет

Робертс о том, почему не хочет сниматься в комедиях 

Harper’s Bazaar + ещё 3 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Зрители по всему миру знают Джулию Робертс по романтическим комедиям, во многих из которых она сыграла главную роль. Ее карьерным рычагом, безусловно, является кинокартина "Красотка", ставшая культовой для нескольких поколений. Однако 50-летняя актриса больше не планирует сниматься в подобных фильмах.
21 октября в интервью ресурсу Et Online Робертс рассказала, что имеет слишком большой опыт в съемках романтических комедий, а потому зритель перестает верить в искренность, наивность и эмоциональную несостоятельность персонажей, которых она играет. "Дело не в возрасте, а в том, что люди знают, что вы знаете", — сказала актриса.
Напомним, недавно Робертс сыграла главную роль в сериале-триллере "Возвращение домой", который повествует о работе спецслужб. О дальнейших планах актриса не рассказала, однако известно, что к выходу на экраны готовится еще одна драма с ее участием — "Вернуть Бена", — в которой речь пойдет об отношениях родителей и "сложных" детей.
Harper’s Bazaar: последние новости
Вы не поверите, какая известная актриса перевоплотилась в мужчину ради роли Наташа Гольденберг, Андрей Фомин и Гоша Рубчинский на концерте Sun Ra Arkestra Натали Портман нашла идеальный вязаный кейп, который спасет в морозы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Честная и печальная история дочери Сталина
Как изменилась красавица Александра Яковлева7
Что стало с мальчиком из фильма «Вор»12
Как сейчас выглядит «Девушка по имени судьба»
Тест: помните ли вы фильм «Любовь и голуби»?
Видео
02:27
Как сейчас выглядит «Девушка по имени судьба»
Актеры
02:58
Вахтанга Кикабидзе принуждали пить чачу
Актеры
08:01
Трюки Копперфилда, восхитившие телезрителей
ТВ
04:47
Поцелуи, которые попали в кино случайно
Актеры Фильмы
05:42
Самые дорогие мультфильмы
Фильмы
02:41
Что стало с мальчиком из фильма «Вор»
Актеры Фильмы
04:43
Самые нелепые поступки героев в ужастиках
Фильмы
02:56
Как Мордюкова Меньшикова открыла
Актеры Фильмы
10:10
Какие советские мультфильмы были запрещены
ТВ
03:24
Фильм «Веном» продолжает лидировать в прокате
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение