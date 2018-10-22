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Что стало с мальчиком из фильма «Вор»
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Что стало с мальчиком из фильма «Вор» 

Рамблер 4 часа назад
Фильм режиссёра Павла Чухрая «Вор» вышел в 1997 году. Одну из главных ролей в нём сыграл семилетний Миша Филипчук. Во многом благодаря непосредственности и актёрскому дарованию парнишки лента не просто полюбилась публике, а стала настоящим хитом и собрала множество наград. Картина даже попала в число номинантов на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Очаровательному малышу, покорившему зрителей огромными глазами и доверчивым взглядом, прочили звёздное актёрское будущее, но судьба его сложилась иначе.
На съёмочной площадке Миша выглядел ничуть не хуже опытных взрослых партнёров Екатерины Редниковой и Владимира Машкова. Из-за съёмок мальчику пришлось пропустить первый год в школе. И это Мише не понравилось. Снявшись всего в пяти картинах, он понял, что не хочет всю жизнь быть под прицелом камеры, и оставил кино. Филипчук закончил гимназию с золотой медалью, а потом получил высшее образование в области квантовой радиофизики. Сейчас Михаил, которому 18 сентября исполнилось 30 лет, живёт за границей и на родине бывает нечасто, а откровенничать с журналистами, вспоминая киношное детство, совсем не любит.
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