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Поцелуи, которые попали в кино случайно
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Поцелуи, которые попали в кино случайно 

Рамблер 4 часа назад
В фильме Софии Копполы «Трудности перевода» (2003) одной из самых романтичных сцен стал поцелуй героев Билла Мюррея и Скарлетт Йоханссон в конце. Это был трогательный момент, украсивший финал. Но, как выяснилось позднее, он вовсе не был запланирован: поцелуй стал красивой импровизацией артистов. И это не первый раз, как незапланированный поцелуй превратился в запоминающийся эпизод.
1. «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015). Вуди Харрельсон после съёмок признался, что его поцелуй с Элизабет Бэнкс был спонтанным. Он сказал, что всегда хотел поцеловать актрису, но, правда, не был уверен, что поступил правильно. Впрочем, на экране поцелуй смотрелся органичным и уместным.
2. «Мир юрского периода» (2015). Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард не должны были целоваться. Брайс Даллас рассказала журналистам, что сцена снималась по сценарий, в котором поцелуй прописан не был, однако по какой-то причине они с Крисом поцеловались. И сложно сказать, что поцелуй в этом эпизоде лишний.
3. «Офис», третий сезон (2006-2007). Персонаж Стива Кэрелла, узнав, что его подчинённый гей, пытается проявить толерантность. Как рассказал Оскар Нунез, сценарий предписывал Стиву всего лишь обнять Оскар, но Стив пошёл дальше и поцеловал его. Определённо, сцена стала ярким моментом этого эпизода.
А какие ещё киношные поцелуи не были запланированы? Смотрите ролик и откройте секрет.
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