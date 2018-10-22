Поцелуи, которые попали в кино случайно

В фильме Софии Копполы «Трудности перевода» (2003) одной из самых романтичных сцен стал поцелуй героев Билла Мюррея Скарлетт Йоханссон в конце. Это был трогательный момент, украсивший финал. Но, как выяснилось позднее, он вовсе не был запланирован: поцелуй стал красивой импровизацией артистов. И это не первый раз, как незапланированный поцелуй превратился в запоминающийся эпизод.

1. «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2» (2015). Вуди Харрельсон после съёмок признался, что его поцелуй с Элизабет Бэнкс был спонтанным. Он сказал, что всегда хотел поцеловать актрису, но, правда, не был уверен, что поступил правильно. Впрочем, на экране поцелуй смотрелся органичным и уместным.

2. «Мир юрского периода» (2015). Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард не должны были целоваться. Брайс Даллас рассказала журналистам, что сцена снималась по сценарий, в котором поцелуй прописан не был, однако по какой-то причине они с Крисом поцеловались. И сложно сказать, что поцелуй в этом эпизоде лишний.

3. «Офис», третий сезон (2006-2007). Персонаж Стива Кэрелла , узнав, что его подчинённый гей, пытается проявить толерантность. Как рассказал Оскар Нунез, сценарий предписывал Стиву всего лишь обнять Оскар, но Стив пошёл дальше и поцеловал его. Определённо, сцена стала ярким моментом этого эпизода.

А какие ещё киношные поцелуи не были запланированы? Смотрите ролик и откройте секрет.