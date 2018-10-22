Что стало с легендарным комиссаром Каттани

Когда сериал "Спрут" показывали в Италии, жизнь замирала, все стремились поскорее попасть к телевизорам, чтобы не пропустить очередную серию.

Говорят, что Микеле Плачидо хотел уйти после первого сезона, но его уговорили остаться, этот сериал слишком полюбили зрители. Правда в четвертом сезоне комиссара Каттани все же убили.

Микеле Плачидо убедителен в роли комиссара полиции, после армии он поступил на службу в полицию, и уже там увлекся театром. Позже он поступил в Академию драматического искусства, а первую роль в театре сыграл в 1969 году.

С 1972 года Микеле Плачидо снимается в кино, несколько раз был номинирован на престижную кинопремию в Италии, но всегда оставался ббез награды. Всемирную славу ему принесла роль бесстрашного комиссара Каттани в сериале "Спрут".

Это один из немногих западных сериалов, которые транслировались в СССР. Мужчины пристально следили за лихо закрученным сюжетом, женщины влюблялись в харизматичного комиссара, а мальчишки играли в детектива во дворах.

В 1991 году его пригласил режиссер Владимир Бортко сыграть в фильме "Афганский излом" советского офицера-десантника майора Михаила Бандуру. В Таджикистане, где проходили съемки, в то время было неспокойно, и когда группа возвращалась со съемок очередного эпизода произошло столкновение с агрессивно настроенными гражданами. Успокоить всех и выйти из конфликтной ситуации помог Микеле Плачидо.

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Актер женился в третий раз на актрисе Фредерике Винченти, а в 2006 году у них родился сын. От предыдущих браков у Микеле Плачидо еще четверо детей.