10 актеров, которые стали успешными режиссерами

В последнее время мы можем всё чаще замечать, как актёры, добившись определенных успехов на своём поприще, пробуют себя в режиссуре: две громкие премьеры прошлого года, "Леди Бёрд" и "Прочь", были сняты актёрами Гретой Гёрвиг Джорданом Пилом соответственно. В этом году тенденция не утихает прямо сейчас в российском прокате можно увидеть драму "Дикая жизнь", отличный режиссёрский дебют Пола Дано

Мы решили вспомнить ещё десять примеров, когда успешные артисты уходили в режиссуру и добивались там успеха.

Чарли Чаплин

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Главная звезда немого кинематографа, а может, и кинематографа вообще, начинала свою карьеру в кино с фильма "Зарабатывая на жизнь" 1914 года. И уже в том же году, в картине "Детские автомобильные гонки", Чаплин впервые предстал в легендарном образе Бродяги.

Первое время Чарльз выступал исключительно как актёр. Но после ссоры с режиссёром фильма "Застигнутый дождём" он рискнул, вложил свои деньги в производство ленты и сам сел в режиссёрское кресло. Новая позиция Чаплину очень понравилась, и за следующие 53 года он снял 72 фильма в качестве постановщика.

Среди них вечная классика вроде "Новых времён", "Огней большого города", "Великого диктатора" и "Парижанки" первого фильма Чаплина-режиссёра, в котором не было самого Чаплина (перед сеансами ему пришлось специально сообщать об этом зрителям, чтобы не было лишних возмущений).

Клинт Иствуд

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Первый актёрский прорыв одного из главных киношных героев Америки случился, как ни странно, по ту сторону океана в Италии. Иствуд сыграл Человека без Имени в знаменитой "долларовой" трилогии спагетти-вестернов Серджио Леоне: "За пригоршню долларов", "На несколько долларов больше" и "Хороший, плохой, злой".

Режиссёрский дебют Иствуда, триллер "Сыграй мне перед смертью", случился в 1971-м в том же году он сыграл в культовом "Грязном Гарри". Но настоящего признания как кинематографист Иствуд добился уже в преклонном возрасте, в 90-х годах, когда он снял "Непрощённого" фильм, одновременно завершивший и возродивший жанр вестерна. Картина выиграла 4 "Оскара", в том числе за "лучший фильм" и "лучшего режиссёра", и стала первой в череде великих побед Иствуда-режиссёра: дальше были "Таинственная река", "Малышка на миллион", "Гран Торино" и прочие выдающиеся работы.

Несмотря на преклонный возраст а Клинту уже 88, он продолжает активно работать и снимать фильмы чуть ли не каждый год. В этом, например, выйдет его "Наркокурьер", где Иствуд впервые со времён "Гран Торино" сам же сыграет главную роль.

Кеннет Брана

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Один из главных любителей Шекспира в кино, Кеннет Брана начал свою актёрскую деятельность в британском театре. После нескольких успешных телевизионных ролей он снял "Генриха V", адаптацию одноимённой пьесы Уильяма Шекспир, где сам же и сыграл главную роль.

После он не раз обратится к творчеству великого писателя: поставит "Много шума из ничего", "Макбета" и, конечно же, "Гамлета" самый успешный фильм Браны как режиссёра (а возможно, и как актёра тоже). В 2011-м Marvel внезапно предложит ему пост режиссёра фильма "Тор", а Брана столь же неожиданно согласится. Видимо, решив, что историю братской вражды и закулисных сражений за асгардский трон вполне можно считать "шекспировской".

С тех пор Брана, кажется, разрывается между мейнстримным кино и своей тягой к классическому театру. А может, он и вовсе заделал себе клона: иначе сложно объяснить, как один человек мог снять того же "Макбета" и "Джека Райана" с последней "Золушкой".

Мел Гибсон

film.ru

Главный антисемит и буян Голливуда Мел Гибсон начал режиссёрскую карьеру на пике карьеры актёрской, в 1993 году. Сначала он снял малозаметный фильм "Человек без лица", в котором сам же и сыграл главную роль хотя и не очень хотел это делать, просто выбора не оказалось.

Но настоящий прорыв случился через два года, когда Мел снял историческую эпопею "Храброе сердце" о шотландском восстании под предводительством Уильяма Уоллеса. Именно здесь окончательно вырисовывается авторский почерк Гибсона-режиссёра: его тяга к масштабности, любовь к историческим темам и здоровая доля пафоса. "Храброе сердце" получило 10 номинаций на "Оскар", из которых выиграло 5, в том числе две статуэтки отошли лично Гибсону: за "лучшего режиссёра" и "лучший фильм".

Через 9 лет, в 2009-м, он снял скандальный "Страсти Христовы", практически эксплуатационно жестокое кино о последних днях Иисуса Христа . Затем последовал недооценённый "Апокалипсис" о закате цивилизации майя и военная драма "По соображениям совести", вернувшая Гибсона из статуса опального актёра-режиссёра на голливудский олимп.

Джоди Фостер

film.ru

Звезда "Молчания ягнят" Джоди Фостер, кажется, родилась на экране. Ещё в пять лет она начала играть на телевидении, а уже в 14 получила номинацию на "Оскар" за роль в "Таксисте".

Весьма ожидаемо, как человек, всю жизнь проживший с кино, в один момент она решила и сама создавать фильмы. Ещё в 1991-м она поставила драму "Маленький человек Тейт" о маленьком вундеркинде и его отношениях с матерью, а через четыре года сняла крепкую комедию "Домой на праздники" с Робертом Дауни-младшим и Холли Хантер в главных ролях.

Затем Фостер сделала перерыв в режиссуре, полностью посвятив себя актёрской и продюсерской деятельности. Лишь спустя шестнадцать лет, в 2011 году, она сняла драму "Бобёр" с Мелом Гибсоном в роли психически нездорового мужчины, который общается с помощью ручной куклы бобра. Фостер продолжила режиссёрскую работу в сериалах, поставив эпизоды хитовых шоу "Карточный домик", "Оранжевый хит сезона" и "Чёрное зеркало", а в 2015-м выпустила "Финансового монстра" с Джорджем Клуни в главной роли.

Джордж Клуни

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К слову, о Джордже Клуни. После невероятного успеха "Одиннадцати друзей Оушена", окончательно установившего Клуни как одну из главных звёзд Голливуда, Джорджу в актёрстве стало тесно. Уже через год после первого "Оушена", в 2002-м, он ставит отличную трагикомедию "Признания опасного человека" по сценарию Чарли Кауфмана ("Быть Джоном Малковичем", "Вечное сияние чистого разума") и с Сэмом Рокуэллом в главной роли.

За следующие десять лет он поставил успешные драмы "Доброй ночи и удачи" и "Мартовские иды", а между ними не столь успешный ромком "Любовь вне правил". Правда, кажется, что со временем форма в фильмах Клуни начала постепенно перевешивать содержание, и после "Мартовских ид" последовали два провала: "Охотники за сокровищами" и "Субурбикон" по сценарию братьев Коэн. Остаётся надеяться, что Джордж возьмёт себя в руки и наконец найдёт подходящий материал всё-таки ставить фильм по Коэнам, не будучи одним из Коэнов, задача непростая.

Анджелина Джоли

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За всю историю снять хороший фильм по сценарию братьев Коэн удалось только четырём людям: самим братьям, Стивену Спилбергу и, совершенно внезапно, Анджелине Джоли. Драма "Несломленный" о бегуне, попавшем в японский плен во время Второй мировой, стала прорывной для режиссёрской карьеры известной актрисы.

Хотя это и не была первая работа Джоли как режиссёра. До "Несломленного" она уже успела снять экспериментальный документальный фильм "Место во времени" и драму "В краю крови и мёда" о Балканском военном конфликте. Ни один из этих фильмов не снискал большого успеха, но зато сразу показал весьма интересный подход Джоли к выбору тем, сильно контрастирующий на фоне её привычного образа светской глянцевой звезды.

Этот подход продолжился с картиной "Сначала они убили моего отца", которую режиссёр сняла в Камбодже полностью на кхмерском языке без участия голливудских актёров. Фильм о судьбе ребёнка во времена кровавого режима Красных кхмеров получил номинацию на "Золотой глобус" за "лучший фильм на иностранном языке" и лишь чудом прошёл мимо "Оскара".

Бен Аффлек

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Если Гибсон, Клуни, Фостер и Джоли смогли объединить актёрский талант с отличными режиссёрскими умениями, то вот от работ Бена Аффлека весьма посредственного актёра никто уж точно никаких открытий не ждал. Но тем не менее ещё с полнометражного дебюта "Прощай, детка, прощай" Аффлек заявил о себе как о крепком кинематографисте.

Его последующие работы, гангстерская драма "Город воров" и "Операция 'Арго'", лишь укрепили за Беном звание одного из самых ярких актёров-режиссёров. Однако, как и в случае с Клуни, в последнее время у Аффлека дела идут не очень хорошо: "Закон ночи" полностью разгромили критики, и многие объясняли неудачи тем, что режиссёр также был занят работой над "Бэтменом". Но и с ним в итоге не сложилось Аффлека сняли с режиссёрского поста и заменили Мэттом Ривзом

Неудачи, по слухам, привели к затяжной депрессии Бена и алкоголизму. Но сейчас актёр постепенно поправляется и возвращается в строй впереди у него запланировано два режиссёрских проекта: будем надеяться, что всё с ними сложится отлично.

Рон Ховард

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Немногие у нас знают, но режиссёр "Аполлона 13" и "Игр разума" Рон Ховард начинал карьеру как успешный телевизионный актёр. Ещё в 60-х он, на тот момент совсем ребёнок, сыграл в культовом американском ситкоме "Шоу Энди Гриффита", снимался в оригинальной "Сумеречной зоне", сериалах "Лэсси" и "Денни-мучитель".

Попробовать себя в режиссуре молодой Рон решил только в 1977 году. Вместе со своим отцом, Рэнсом Ховардом, он написал сценарий к фильму "Большое автоограбление", который сам же поставил и сам сыграл главную роль. Фильм, правда, провалился в прокате, и к режиссуре Ховард вернулся только через пять лет, сняв комедию "Ночная смена" с Майклом Китоном . Тогда же он и решил оставить свои актёрские амбиции с конца 70-х Рон очень редко появляется по эту сторону камеры.

Бен Стиллер

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Режиссёрская фильмография Бена Стиллера поражает своим разнообразием. Да, выходец из SNL всегда снимает комедии (в той или иной степени), но насколько же разные: инди-ромком "Реальность кусается", мрачный "Кабельщик" и провокационный "Образцовый самец" не очень-то похожи на работы одного и того же автора.

Прибавьте к этому остроумную сатиру на голливудское закулисье "Солдаты неудачи" и трогательную драмеди "Невероятная жизнь Уолтера Митти" и получите одного из самых заметных комедиографов XXI века, за двадцать четыре года режиссёрской деятельности промахнувшегося лишь раз. Нет, ну правда, так ли нам нужен был второй "Образцовый самец"?