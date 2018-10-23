Ещё
Кем был актер Владимир Гуляев до кино
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Хэллоуин
Триллер, Ужасы
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет

Кем был актер Владимир Гуляев до кино 

Рамблер 2 часа назад
Актёру Владимиру Гуляеву главные роли доставались нечасто, но даже в эпизодах он играл так, что у зрителей его персонажи надолго застревали в памяти. Он окончил ВГИК в 1951 году и сразу же попал в Театр-студию киноактёра. Режиссёры заметили молодого артиста, Гуляев начал получать роли в кино. Первую популярность ему принесла лента «Весна на Заречной улице», где Гуляев сыграл друга главного героя. Несмотря на то, что главная мужская роль досталась признанной звезде пятидесятых Николаю Рыбникову, Владимир не потерялся на его фоне и запомнился зрителям. Но настоящим звёздным часом стала для артиста роль милиционера в комедии «Бриллиантовая рука», а многие фразы его персонажа стали крылатыми.
Всего на счету Гуляева 46 картин. Однако он оставил наследникам не только роли в кино. Немногим известно, что Владимир Гуляев в годы войны был лётчиком и служил в штурмовом авиаполку. На штурмовике Ил-2 он совершил 60 боевых вылетов, был награждён двумя орденами Красного Знамени и двумя орденами Отечественной войны I степени. А 24 июня 1945 года 20-летний лейтенант Владимир Гуляев принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с легендарным комиссаром Каттани16
Тест: помните ли вы фильм «Любовь и голуби»?1
Как сейчас выглядит «Девушка по имени судьба»
Что стало с мальчиком из фильма «Вор»19
Трагические смерти знаменитых красавиц
Видео
02:32
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
02:27
Как сейчас выглядит «Девушка по имени судьба»
Актеры
02:58
Вахтанга Кикабидзе принуждали пить чачу
Актеры
08:01
Трюки Копперфилда, восхитившие телезрителей
ТВ
03:41
Как снимали любимую советскую комедию
Актеры Фильмы
10:24
Юные актеры, сыгравшие слишком взрослых героев
Актеры
04:50
Кем был актер Владимир Гуляев до кино
Актеры
10:09
Смехотворные ошибки в мультфильмах
Фильмы
02:46
Лиознова заставила танцевать на коньках медведя
Фильмы
04:47
Поцелуи, которые попали в кино случайно
Актеры Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение