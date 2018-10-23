Кем был актер Владимир Гуляев до кино 

Актёру Владимиру Гуляеву главные роли доставались нечасто, но даже в эпизодах он играл так, что у зрителей его персонажи надолго застревали в памяти. Он окончил ВГИК в 1951 году и сразу же попал в Театр-студию киноактёра. Режиссёры заметили молодого артиста, Гуляев начал получать роли в кино. Первую популярность ему принесла лента «Весна на Заречной улице», где Гуляев сыграл друга главного героя. Несмотря на то, что главная мужская роль досталась признанной звезде пятидесятых Николаю Рыбникову, Владимир не потерялся на его фоне и запомнился зрителям. Но настоящим звёздным часом стала для артиста роль милиционера в комедии «Бриллиантовая рука», а многие фразы его персонажа стали крылатыми.
Всего на счету Гуляева 46 картин. Однако он оставил наследникам не только роли в кино. Немногим известно, что Владимир Гуляев в годы войны был лётчиком и служил в штурмовом авиаполку. На штурмовике Ил-2 он совершил 60 боевых вылетов, был награждён двумя орденами Красного Знамени и двумя орденами Отечественной войны I степени. А 24 июня 1945 года 20-летний лейтенант Владимир Гуляев принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.