Кем был актер Владимир Гуляев до кино

Актёру Владимиру Гуляеву главные роли доставались нечасто, но даже в эпизодах он играл так, что у зрителей его персонажи надолго застревали в памяти. Он окончил ВГИК в 1951 году и сразу же попал в Театр-студию киноактёра. Режиссёры заметили молодого артиста, Гуляев начал получать роли в кино. Первую популярность ему принесла лента «Весна на Заречной улице», где Гуляев сыграл друга главного героя. Несмотря на то, что главная мужская роль досталась признанной звезде пятидесятых Николаю Рыбникову , Владимир не потерялся на его фоне и запомнился зрителям. Но настоящим звёздным часом стала для артиста роль милиционера в комедии «Бриллиантовая рука», а многие фразы его персонажа стали крылатыми.

Всего на счету Гуляева 46 картин. Однако он оставил наследникам не только роли в кино. Немногим известно, что Владимир Гуляев в годы войны был лётчиком и служил в штурмовом авиаполку. На штурмовике Ил-2 он совершил 60 боевых вылетов, был награждён двумя орденами Красного Знамени и двумя орденами Отечественной войны I степени. А 24 июня 1945 года 20-летний лейтенант Владимир Гуляев принял участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.