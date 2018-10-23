Как снимали любимую советскую комедию 

Комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» вышла в 1965 году, и с тех пор неизменно входит в число лучших фильмов отечественного кинематографа. Любопытно, но новеллы о приключения милого недотёпы Шурика и по сей день смотрятся актуально и интересны всем поколениям. А вот несколько фактов о любимом фильме.
1. В сценарии главный герой носил имя Владик. Но режиссёр Леонид Гайдай выбрал на эту роль актёра Александра Демьяненко, так что к началу съёмок героя переименовали в Шурика. К тому же «Владиком» оказались недовольны киночиновники, усмотревшие в этом имени другое, Владлен, составленное из имени и фамилии Владимира Ильича Ленина.
2. На роль главного героя в комедии было около сотни претендентов, в их числе Александр Збруев, Олег Видов, Евгений Жариков, Евгений Петросян, а фаворитом был Валерий Носик.
3. Роль Феди в новелле «Напарник» изначально должен был играть Михаил Пуговкин, но худсовет его не утвердил, мотивировав решение тем, что у актёра «бандитское лицо». Федю отлично сыграл Алексей Смирнов, а вот Пуговкин преобразился в хитроватого прораба.
4. Лидой в «Наваждении» могли бы стать Наталья Кустинская и Марианна Вертинская. Для претенденток обязательны были пробы в купальнике. Наталья Селезнёва пришла на пробы, даже не надеясь на успех, но решительность, с которой она разоблачилась перед режиссёром, сделала своё дело: Наталья получила роль.
И ещё несколько забавных фактов о картине узнайте из видео.