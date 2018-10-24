Сегодня несравненной Дейенерис из дома Таргариенов, кхалиси Дотракийского Моря, Разбивающей Оковы и Матери Драконов, а для друзей просто — Эмилии Кларк исполняется 32 года. Этот год особенный в жизни актрисы, ведь она завершила съемки в главном в своей карьере проекте. «Игра престолов» не только принесла Эмилии мировую известность, но и изменила ее мировоззрение. В свой новый год жизни Кларк входит обладательницей нескольких кинопремий, активным борцом за женские права и одной из самых ярких фигур в Голливуде. Heroine собрал вдохновляющие цитаты Эмилии Кларк о женском эмпауэрменте, равенстве и доброте.
О роли Дейенерис
- На меня вылилось столько грязи за то, что я участвовала в сексуальных сценах! А больше всего критики я выслушала именно от женщин. Женщины, которые ненавидят других женщин, — это реальная проблема. Это же антифеминистично! Это меня расстроило, потому что мне понравилось сниматься в тех сценах.
- Это (роль в «Игре престолов» — прим. ред.) дало мне реальное представление о том, каково это — быть женщиной, которая противостоит неравенству и ненависти. И поскольку Дейенерис стала более сильной женщиной, вы больше не можете скрываться. Вы присоединяетесь к голосам, которые заставят людей понять, что равное общество — это то, к чему мы стремимся.
- Если вы смотрели «Игру престолов», тогда, спойлер, вы видели меня в обнаженном виде. Есть много способов, которыми люди хотят, чтобы я отвечала на вопросы об этом факте. И много причин, почему я не чувствую необходимости оправдываться. Я считаю, что все мы имеем возможность защищать женщин в нашей обычной повседневной жизни. Я считаю, что все мы можем заменить ненависть справедливостью, открытостью и добротой.
О сексизме и феминизме
- Я чувствую себя такой наивной, что говорю это, но это (сексизм — прим. ред.) как иметь дело с расизмом. Вы знаете об этом, но однажды вы идете: «О, Боже, это везде!». Как будто ты вдруг просыпаешься и выходишь: «Подожди, секунду … ты обращаешься со мной по-другому, потому что у меня есть пара сисек? Это действительно происходит?» Мне потребовалось очень много времени, чтобы увидеть, что ко мне относятся по-другому. Но я оглядываюсь, и это моя повседневная жизнь.
- Что вкладывается в это «быть сильной женщиной»? Разве не то же самое, что просто быть женщиной? Ведь в каждой из нас от природы столько силы! Так что мои роли — это лишь отражение того, что представляем собой все мы.
- Я женщина, и не так много из нас выступают в той среде, в которой я выступаю. Я должна быть невероятно уверена в том, на чем я стою, и я должна взять на себя ответственность за выбор, который делаю.
О доброте
- Доброта. Я знаю, это довольно нехорошее слово, не так ли? Но его результаты классные. Они не заставляют себя ждать, и они реальны. Один акт доброты может изменить ваш день от терпимого до приятного в одно мгновение. Потому что доброта показывает человеку, что его видят и слышат, и что он действительно имеет значение. И это очень сексуально. Например, иметь уверенность смотреть кому-то в глаза и говорить с ним на равных, независимо от пола, расы или сексуальности — это доброе дело. Это небольшой жест, чтобы показать этому человеку, что его признают. Представьте себе на мгновение, что мы все стремимся быть добрее друг к другу на маленьком искреннем уровне, разве это не было бы действительно невероятно?
- Я считаю, что успех одной женщины — это выигрыш каждой женщины. Я считаю, что это выбор каждой женщины — иметь возможность жить своей жизнью, как она считает нужным. Все мы девушки-боссы, и сила девушки-босса в том, что мы заботимся больше о тех, кто вокруг нас.
О славе, женственности и своем отце
- С приходом славы и успеха, когда незнакомцы знают о тебе больше, чем собственные друзья, беспокоишься о том, что о тебе думают люди. Потом наступает момент, когда говоришь: «Знаете что? Я в порядке».
- Я думаю, что женственность — это состояние души. Если вы чувствуете себя женственно, то так оно и есть. Но правильный запах также может помочь.
- Мой отец всегда говорил: «Никогда не доверяйте никому, чей телевизор больше, чем их книжная полка».