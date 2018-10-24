Как ради диалога героев пожертвовали «Волгой»

Но сделать это было невозможно, ведь по сюжету в это время шёл дождь. Плотную стену дождя создавала поливальная машина, которая обрушивала поток воды на крышу. Стук капель заглушал голоса, и записать звук не получалось. Тогда группа пошла на хитрость: на крышу настелили поролон, который впитывал воду и приглушал звук.

Эпизод получился по-настоящему проникновенным и нежным. Кстати, на съёмках пришлось пожертвовать автомобилем «Волга». Хоть у ленты и был небольшой бюджет, Лиознова выбила старую машину и потребовала распилить её. Дело в том, что крупные планы актёров нельзя было снимать в машине: тогдашние камеры были слишком большими и не помещались в автомобиль, поэтому и пришлось распилить одну из двух участвовавших в съёмках «Волг».

А вот другая «Волга», которая появилась в фильме, — настоящая «актриса». Её же можно увидеть в комедиях «Берегись автомобиля» и «Бриллиантовая рука», а сейчас она находится в музее Мосфильма.