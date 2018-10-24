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Как сложились судьбы актеров сериала «Маргоша»
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Как сложились судьбы актеров сериала «Маргоша» 

Рамблер 2 часа назад
Сериал «Маргоша» стартовал на российском телевидении в 2011 году. Это была адаптация аргентинской мыльной оперы «Лалола». Кстати, после создатели оригинала, признали российский вариант лучшим в мире. Главный герой, успешный издатель журнала, прожигатель жизни и плейбой, однажды обнаруживает, что превратился в женщину. И теперь ему предстоит в женском облике. Актёры, сыгравшие в сериале, сразу же стали звёздами, но как сложилась их жизнь после «Маргоши»?
1. Мария Берсенева (в сериале Маргоша). До сериала выпускница ГИТИСа Мария снималась лишь в эпизодических ролях, участвовала в рекламе и была моделью, а вот после «Маргоши» её стали активно приглашать в теле— и кинопроекты. Сейчас 37-летняя Берсенева продолжает сниматься в кино. У актрисы есть сын от второго брака, на данный момент она не замужем.
2. Эдуард Трухменёв (в сериале Гоша, превратившийся в Маргошу). Изначально сценарий писали по актёра Валерия Николаева, и он даже снялся в нескольких первых сериях, но потом покинул проект. Тогда ему нашли замену в лице Эдуарда Трухменёва. Актёр начинал в Национальном академическом театре имени Янки Купалы в Минске, потом перешёл в театр Романа Виктюка, а после в Московский ТЮЗ. После сериала «Маргоша» Эдуард продолжает работать в кино. Сейчас ему 46 лет.
Смотрите ролик и узнайте о судьбе других исполнителей, блеснувших в сериале.
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