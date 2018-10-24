Актеры, которые не побоялись сыграть других звезд

Эти актеры и актрисы очень смелые хотя бы потому, что решились сыграть настоящих легенд.

Николь Кидман сыграла Грэйс Келли

В фильме "Принцесса Монако"

Сама актриса, а также стилисты и визажисты фильма выложились на все сто процентов. Однако ни критики, ни королевская семья картину не оценили. Первые назвали фильм "безжизненным" и "деревянным", вторые утверждали, что лента "полностью вымышленная" и "искажающая действительность".

Мишель Уильямс сыграла Мэрилин Монро

В фильме "Семь дней и ночей с Мэрилин"

Кадр из фильма/globallookpress.com

Эми Адамс и Мишель Уильямс получила роль в фильме, обойдя Кейт Хадсон Скарлетт Йоханссон . Сюжет этой картины построен вокруг недели из жизни Монро, проведенной в Лондоне на съемках фильма, и ее романа с помощником режиссера. Самое сложное для Мишель при подготовке к роли было физически воссоздать образ, научиться двигаться и говорить как Мэрилин. Мишель пыталась понять, какой на самом деле была Мэрилин, какие страхи мучили самую желанную женщину в мире, когда она оставалась наедине с собой, и были ли люди, которые знали ее настоящую.

За исполнение роли Мэрилин Монро в трагикомедии Мишель Уильямс получила свою первую статуэтку "Золотой глобус" и номинации на премии "Оскар" и BAFTA.

Линдси Лохан сыграла Элизабет Тейлор

В фильме "Лиз и Дик"

Кадр из фильма/globallookpress.com

Киносообщество было крайне удивлено, что роль досталась 26-летней Линдси, которая к тому времени давно бросила сниматься и все свободное время только развлекалась.

"Наши жизни во многом похожи: жить под пристальным вниманием публики, постоянно бороться со стрессом и сплетнями, которые о тебе распространяют… Я очень хорошо понимаю Лиз в том, что такое все время быть в центре внимания, под прессингом папарацци", — откровенничала Лохан.

Вероятно, именно на этом "сходстве" решили сыграть продюсеры мини-сериала, создав провокационный постер и всячески апеллируя к внешнему сходству актрис и к их схожим образам жизни.

Однако и критики, и зрители оказались беспощадны: картина получила разгромные рецензии и провалилась в прокате. А игру Лохан охарактеризовали как карикатурную, не похожую на Тейлор ни внешне, ни голосом.

Роберт Дауни мл. сыграл Чарли Чаплина

В фильме "Чаплин"

Кадр из фильма/globallookpress.com

Сама картина довольно скучная, однако актер вжился в образ Чаплина превосходно. Особенно ему удались сцены с конфликтами и знаменитой киношной походкой гения. За эту роль Дауни удостоился премии BAFTA и даже номинировался на "Оскар".

Вот как описала игру Дауни мл. дочь Чарли Чаплина Джеральдин, которая также снималась в фильме: "Роберт Дауни младший….он огромен! Я имею в виду….он смог охватить абсолютно все. Не представляю себе, как ему это удалось. По-моему, он был одержим. Это не могло быть просто актерством".. .

Дженнифер Лав Хьюитт сыграла Одри Хепберн

В фильме "История Одри Хепберн"

Кадр из фильма/globallookpress.com

Предполагалось, что лента будет биографической и расскажет о жизни гениальной актрисы Одри Хепберн. Почему режиссер выбрал именно Дженнифер Лав Хьюитт — загадка, возможно, потому что обнаружил некое сходство во внешности…

Сразу после выхода картины на актрису накинулись поклонники творчества Хепберн. Кроме того, что критиковали непосредственно игру Лав Хьюитт, досталось также сюжету, который, по мнению поклонников, показал Одри "бездарной актрисой" и "неинтересной женщиной", которая весь фильм только и делает, что ищет своего отца…

Сергей Безруков сыграл Владимира Высоцкого

В фильме "Высоцкий. Спасибо, что живой"

Кадр из фильма/globallookpress.com

Эта история известна многим в первую очередь тем, что продюсеры и режиссер создали вокруг ленты ореол таинственности, долгое время отказываясь называть имя исполнителя главной роли.

Зрители остались не в восторге, хотя Безруков, как всегда, целиком отдался роли. Возможно, так произошло потому, что до этого актер играл и Пушкина, и Есенина и много кого еще. Главной претензией критиков стало отсутствие личности поэта. В фильме у героя нет жизненной и творческой истории — перед зрителем он предстает законченным наркоманом, который толком даже не поет и не занимается творчеством.