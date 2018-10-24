Самые красивые мужчины из легендарных фильмов

Они покорили сердца девушек по всему миру: кто-то своей харизмой и талантливой игрой, другие — рельефными мышцами и обаятельной улыбкой. В подборке BeautyHack — самые яркие и запоминающиеся мужчины из легендарных фильмов, которое обязательно нужно пересмотреть.

Стэнли Ковальски, «Трамвай „Желание“

Марлон Брандо, один из величайших американских актеров, несколько лет исполнял роль бунтаря Стэнли Ковальски сначала в театральной постановке на Бродвее и только потом — в фильме.

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»Трамвай «Желание» сделал его секс-символом пятидесятых, и неудивительно — несмотря на отрицательную роль и не самый счастливый конец фильма, оказаться на месте Вивьен Ли многие мечтают до сих пор.

Джонни Кастл, «Грязные танцы»

«Никто не поставит Бейби в угол» и не заставит нас забыть Патрика Суэйзи в фильме «Грязные танцы» (и не только). Талантливого актера и, между прочим, профессионального танцовщика уже нет с нами, но его роли запомнились навсегда.

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Вы наверняка плакали над «Привидением» и пританцовывали под «Time of My Life», пока любовались красавцем Джонни Кастлом. Именно роль в «Грязных танцах» сделала актера известным на весь мир.

Патрик Верона, «10 причин моей ненависти»

Мы не знаем, стала бы такой популярной комедия «10 причин моей ненависти», если бы в ней не сыграл Хит Леджер . В фильме школьный хулиган Патрик Верона на спор ухаживает за девушкой с непростым характером, а потом в нее безнадежно влюбляется.

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За актером, которого сейчас, к сожалению, уже нет с нами, прочно закрепилось амплуа дерзкого красавца, которое он блестяще развенчал, сыграв в драме «Патриот» и мрачном фэнтези «Братья Гримм». А в роли Джокера в «Темном рыцаре» он и вовсе сразил всех наповал актерским талантом — за нее же и получил целых три награды посмертно.

Джек Доусон, «Титаник»

От обаятельной улыбки Леонардо Ди Каприо в фильме «Титаник» у нас подкашивались коленки, а его развевающиеся на океанском ветру волосы снились по ночам. А ведь одного из самых красивых актеров Голливуда могли заменить и Мэттью Макконахи, и Том Круз

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И хоть на «Оскар» Лео тогда не номинировали, мы-то знаем — Джеймс Кэмерон сделал правильный выбор.

Джо Блэк, «Знакомьтесь, Джо Блэк»

Знакомьтесь, Джо Блэк — он же Ангел Смерти, он же Брэд Питт . Какой фильм с этим актером в главной роли ни возьми — все легендарные.

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Например, участие в «Интервью с вампиром» стало переломным моментом в его карьере, а за роль в драме «Легенды осени» Брэд и вовсе был номинирован на премию «Золотой глобус». Но именно после перевоплощения в саму Смерть о нем заговорили как о блистательном драматическом актере.

Дэвид Эймс, «Ванильное небо»

В детстве Том Круз стеснялся невысокого роста и кривых зубов, но актерская карьера сложилась успешно — причем, сразу. И это несмотря на отсутствие актерского образования!

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Вы точно помните жестокого кровопийцу Лестата из «Интервью с вампиром» или неуловимого агента Итана Ханта в многочисленных сериях «Миссия невыполнима». А первая половина нулевых стала пиком популярности — тогда Том и снялся в романтическом триллере «Ванильное небо». Узнать, делает ли актер пластику, вы сможете здесь.

Ник Маршалл, «Чего хотят женщины»

Ник Маршалл в исполнении американского актера Мела Гибсона все-таки узнал, чего хотят женщины, хоть и пожалел об этом очень быстро.

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Комедия о ловеласе, который научился читать мысли женщин, крайне успешно прошла в прокате, но секс-символом Мела на тот момент уже признали. Чего только стоила роль Уильяма Уоллеса в «Храбром сердце»!

Кевин Ломакс, «Адвокат дьявола»

Один из самых неординарных голливудских актеров однажды отказался от съемки в следующей части фильма «Скорость» ради роли в мистическом триллере «Адвокат дьявола» — и все ради того, чтобы играть вместе с Аль Пачино

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Киану Ривз сделал правильный выбор: роль адвоката, пустившегося в бездну порока, принесла небывалый успех. Хотя для многих актер до сих пор ассоциируется с загадочным Нео из «Матрицы».

Тайлер Гейдж, «Шаг вперед»

Одни считают все части «Шага вперед» шедевром кинематографа, другие признают только первый фильм. И скорее всего это заслуга Ченнинга Татума и его, теперь уже бывшей, жены Дженны Девон.

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До актерской карьеры он попробовал себя в качестве модели, строителя и даже стриптизера, а еще успел попасть в список «50 самых красивых лиц».

Эдвард Льюис, «Красотка»

Фильм-воплощение американской мечты мы помним наизусть, но слава к актеру, исполнившему в нем главную роль, пришла не сразу. Когда Ричарду Гиру показали сценарий «Красотки», он был практически на мели, — и при этом безупречно исполнил роль финансового магната Эдварда Льюиса.

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Согласился сыграть в мелодраме исключительно из-за денег, а получил мировую известность — и приставку «самый красивый актер Голливуда» в придачу. Узнайте, похожа ли ваша пара на Эдварда и Вивиан здесь.

Уэйд Уокер, «Плакса»

Набриолиненного Джонни Деппа из мюзикла «Плакса» помнят даже те, кто ни разу не смотрел этот фильм. Роль самого главного хулигана в школе стала поворотной для актера — до этого все воспринимали его только как «слащавого» кумира девочек-подростков.

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К слову, они не перестали любить Джонни ни в образе странного парня Эдварда руки-ножницы, ни в роли трансвестита и тюремщика в скандальном кинопроекте «Пока не наступит ночь».

Мартин Брест, «Достучаться до небес»

На небе только и разговоров, что о море, а в Германии — о Тиле Швайгере. Талантливый актер не только исполнил одну из главных ролей в драме «Достучаться до небес», но и выступил в качестве сценариста и продюсера.

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После ошеломительного успеха последовали работы в фильме «Босиком и мостовой» и обеих частях «Красавчика» — в последних Тиль без лишней скромности снял всех своих четверых детей.

Ной Кэлхаун, «Дневник памяти»

Фильм об отношениях бедного парня и девушки из богатой семьи затронул сердца многих — в частности, из-за прекрасных грустных глаз Райана Гослинга (даже Рэйчел Макадамс не устояла и встречалась с актером целых четыре года).

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Роль Ноя Кэлхауна принесла Гослингу мировую известность и заслуженное место в рейтинге «пятидесяти самых привлекательных холостяков» по мнению издания People.

Парис, «Троя»

Даже если ваше внимание во время просмотра «Трои» было отвлечено на Брэда Питта (Ахиллеса) и Эрика Бана (Гектора), вы наверняка помните белокурого Леголаса из «Властелина коллец» и Уилла Тернера из «Пиратов Карибского моря».

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А вот роль Париса Орландо Блуму далась нелегко: отрицательные роли для актера — редкость.

Максимус, «Гладиатор»

Незадолго до съемок в фильме «Гладиатор» голливудскому актеру Расселу Кроу пришлось набрать 23 килограмма для роли в фильме «Свой человек», но римский полководец не мог участвовать в гладиаторских боях, не щеголяя рельефными мышцами.

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В общем, Кроу пришлось несладко, — зато за роль Максимуса он получил «Оскар».

Леонид, «300 спартанцев»

Джерард Батлер сам по себе мужчина красивый и «суровый» (что ни роль, то в боевике или триллере), а ради участия в съемках «300 спартанцев» и вовсе не выходил из тренажерного зала.

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Чтобы сыграть царя спартанцев Леонида он полгода набирал массу и учился сражаться на мечах. Награда нашла героя: за эту роль актер получил премию в номинации «Лучший боец».

Том Рипли, «Талантливый мистер Рипли»

Талантливый Мэтт Деймон в детстве подружился с не менее талантливым Беном Аффлеком, и их дружба вылилась в творческий союз. В 1999 году зрители увидели их вместе в фильме «Догма», и тогда же вышла другая картина — «Талантливый мистер Рипли».

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Именно она принесла ему признание кинокритиков, ведь Мэтту пришлось перевоплотиться в героя Джуда Лоу

Владислав Шпильман, «Пианист»

Эдриан Броуди вряд ли когда-то попадал в рейтинг самых красивых мужчин, но харизмы ему не занимать, а вечно печальный взгляд и вовсе делает его секс-символом поколения. Мировую известность актеру принесла роль в фильме Романа Полански «Пианист».

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Чтобы сыграть Владислава Шпильпана — одного из самых известных пианистов Польши — актеру пришлось выучить фортепианные партии произведений Шопена и похудеть на 13 килограммов.

Грэм, «Отпуск по обмену»

Поклонницы Джуда Лоу наверняка влюбились в него еще после премьеры фильмов «Талантливый мистер Рипли» и «Красавчик Алфи». Но после совместной съемки в фильме «Отпуск по обмену» Кэмерон Диас сказала: «В жизни Джуд гораздо ближе к Грэму, чем к любому другому своему персонажу».

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И мы верим — красивый и талантливый актер действительно такой же забавный, земной и открытый.

Рори О’Ши, «А в душе я танцую»

Чтобы перевоплотиться в парня, прикованного к инвалидной коляске, Джеймс Макэвой много общался с больными мышечной дистрофией.

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Но даже не двигаясь, молодой бунтарь Рори завоевал сердца девушек по всему миру, поэтому эту роль до сих пор считают одной из самых запоминающихся в карьере актера. Не пустить слезу во время просмотра просто невозможно!