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Яковлева рассказала, как избежала звездной болезни
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Яковлева рассказала, как избежала звездной болезни 

Eva.ru 45 минут назад
Фото: Eva.ru
Признание и успех по-разному действуют на людей. Кто-то остается собой, остальные же, кажутся заложниками собственной славы и их поведение становится совершенно иным. Вычурные наряды, пафосные речи, постоянная жестикуляция, искусственная мимика и бесконечное самолюбование являются симптомами так называемой звездной болезни, которая хорошо знакома многим представителям шоу-бизнеса. О своем отношении к ней рассказала актриса Елена Яковлева.
Свет софитов, вспышки фотокамер, награды за результаты профессиональной деятельности и толпы фанатов, скандирующих их имена, — жизнь знаменитостей сильно отличается от жизни обычных людей. Как тут не возгордиться и не возвыситься в собственных глазах… Но окружающие не всегда готовы мириться с «замашками» селебрити и постоянно указывают им на необходимость вести себя скромнее и не хвастаться своими достижениями.
57-летняя Елена Яковлева — актриса театра и кино, лауреат многочисленных премий, обладатель престижных наград. Звезда сериала «Каменская» прославилась большим количеством ролей, но к собственной известности относится спокойно, отмечая, что незнакомые люди доброжелательно к ней настроены, здороваются при встрече, но она не зацикливается на своей узнаваемости. Ей, как и каждому артисту, приятно, когда у фильмов с ее участием высокие рейтинги, а спектакли проходят с аншлагами. Женщина вспоминает, как в прошлом встречалась с «суперпопулярными людьми», звездами, которых знал едва ли не каждый кинолюбитель, но они вели себя спокойно и доброжелательно, что очень ей импонировало.
«Я как-то этому у них научилась. Поэтому у меня крыша не съехала, когда случился первый серьезный успех»,
— рассказала, как избежала проблемы Елена Алексеевна.
В прошлом месяце актерский талант Елены Яковлевой высоко оценила Симона Юнусова, мать рэпера и бизнесмена Тимати. Она осталась в восторге от спектакля «Мама». Кстати, ее сына также не миновала пресловутая звездная болезнь, но он считает ее нормальным этапом, через который проходит каждый человек, добившийся успеха.
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