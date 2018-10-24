Яковлева рассказала, как избежала звездной болезни

Признание и успех по-разному действуют на людей. Кто-то остается собой, остальные же, кажутся заложниками собственной славы и их поведение становится совершенно иным. Вычурные наряды, пафосные речи, постоянная жестикуляция, искусственная мимика и бесконечное самолюбование являются симптомами так называемой звездной болезни, которая хорошо знакома многим представителям шоу-бизнеса. О своем отношении к ней рассказала актриса Елена Яковлева

Свет софитов, вспышки фотокамер, награды за результаты профессиональной деятельности и толпы фанатов, скандирующих их имена, — жизнь знаменитостей сильно отличается от жизни обычных людей. Как тут не возгордиться и не возвыситься в собственных глазах… Но окружающие не всегда готовы мириться с «замашками» селебрити и постоянно указывают им на необходимость вести себя скромнее и не хвастаться своими достижениями.

57-летняя Елена Яковлева — актриса театра и кино, лауреат многочисленных премий, обладатель престижных наград. Звезда сериала «Каменская» прославилась большим количеством ролей, но к собственной известности относится спокойно, отмечая, что незнакомые люди доброжелательно к ней настроены, здороваются при встрече, но она не зацикливается на своей узнаваемости. Ей, как и каждому артисту, приятно, когда у фильмов с ее участием высокие рейтинги, а спектакли проходят с аншлагами. Женщина вспоминает, как в прошлом встречалась с «суперпопулярными людьми», звездами, которых знал едва ли не каждый кинолюбитель, но они вели себя спокойно и доброжелательно, что очень ей импонировало.

«Я как-то этому у них научилась. Поэтому у меня крыша не съехала, когда случился первый серьезный успех»,

— рассказала, как избежала проблемы Елена Алексеевна.