Ван Дамм о боевых сценах и Алене Делоне

В российский прокат вышел фильм «Лукас» — триллер французского режиссера Жюльена Леклерка об отце, который готов на все ради своей дочери. Главную роль исполнил Жан-Клод Ван Дамм — бельгиец по происхождению, мастер боевых искусств, покоривший Голливуд ролями в картинах вроде «Кикбоксера», «Кровавого спорта» и «Двойного удара». «Лента.ру» поговорила с актером о работе в не совсем обычном для него амплуа.

«Лента.ру»: Чем именно вас привлек проект Жюльена Леклерка?

Жан-Клод Ван Дамм: Меня заинтересовал сценарий фильма. Он прекрасно написан. Мне нравится история отца, который борется за то, чтобы дать своей дочери все самое лучшее. В этом фильме действительно есть что-то трогательное, переполняющее чувствами. Но решающую роль сыграл и сам Жюльен Леклерк. Я внимательно слушал все, что он говорил о фильме. Это было завораживающе, он сам проживал всю историю. Жюльен полон энтузиазма: приглашая вас в свое путешествие, он предлагает вам прожить настоящее приключение. Жюльен — это режиссер, вселяющий жажду работать с любовью и воодушевлением.

Как бы вы описали персонажа Лукаса?

Это загадочный и трогательный человек, ведомый своими поступками и чувствами. В душе он измучен и глубоко печален. Это человек, готовый на все, чтобы поддержать свою дочь.

Как вы соотносите себя с ним?

Мой герой — вышибала в ночном клубе, но прежде всего любящий отец. В некоторый сценах я представлял себя этим отцом, чтобы мои переживания, взгляд и мои инстинкты выживания в некоторых сценах битвы казались как можно реалистичнее. Вы знаете, в реальной жизни я не переношу, когда поднимают руку на детей. Я буду готов на все, чтобы спасти моих детей, как и любой родитель на свете.

Ваш персонаж иногда напоминает героя Алена Делона в «Самурае». Вы вдохновлялись этим фильмом?

Да, это прекрасная отсылка. «Самурай» — культовый фильм. Как и главный актер, Ален Делон. Ну и не стоит забывать Жана-Поля Бельмондо. Это великие актеры, которых я обожаю.

Расскажите о вашем сотрудничестве с Сами Буажила и Свева Альвити.

Работать с ними было настоящим счастьем. Они оба просто замечательные. На мой взгляд, Сами Буажила — это актер и кино, и театра. Он невероятен. В работе с ним вы одинаково обогащаете друг друга. Он заряжает вас энергией, и вам хочется отплатить ему тем же. Свева Альвити не менее потрясающая актриса. Она не скупится в своей игре. Она отдает себя полностью. Я был по-настоящему рад работать с ними.

Насколько режиссер предоставлял этим актерам свободу?

Да, он предоставляет вам достаточно свободы. Он открыт вашим идеям, но у него есть свое видение. Знаете, с ним вам просто хочется слушать и быть ведомым, настолько он отдается актерам и фильму.

Какие воспоминания останутся у вас после съемок?

Самые теплые. Съемки с командой, полной вдохновения и озабоченной успехом фильма. Это была команда настоящих энтузиастов. К тому же, какое счастье работать на родине, в Бельгии. Этот фильм уже стал одним из самых счастливых моментов на моей памяти. Хотя у меня есть бог знает сколько воспоминаний о съемках по всему миру.