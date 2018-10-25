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Названы самые высокооплачиваемые актеры сериалов
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Названы самые высокооплачиваемые актеры сериалов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Теория большого взрыва"
Рейтинг составлен журналом Forbes.
В пятерку самых высокооплачиваемых телеактеров, согласно изданию, вошли сразу четверо артистов из комедийного сериала «Теория большого взрыва».
Третье и четвертое места заняли Саймон Хелберг и Кунар Нийяр, заработавшие за год 23,5 миллиона долларов. На вторую ступень пьедестала поднялся Джонни Галэки, который пополнил свою копилку на 25 миллионов долларов. Пятое место Forbes отдали Марку Хэрмону, исполнителю главной роли в сериале «Морская полиция: Спецотдел», годовой доход которого составил 19 миллионов долларов.
Самым высокооплачиваемым телеактером этого года стал исполнитель роли Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва» Джим Парсонс. Актер пополнил свой бюджет на 26,5 миллионов долларов, сообщает Forbes.
Десятка самых высокооплачиваемых актеров сериалов выглядит так:
  1. Джим Парсонс (“Теория большого взрыва”) — $26,5 млн
  2. Джонни Галэки (“Теория большого взрыва”) — $25 млн
  3. Саймон Хелберг (“Теория большого взрыва”) — $23,5 млн
  4. Кунар Нийяр (“Теория большого взрыва”) — $23,5 млн
  5. Марк Хэрмон (“Морская полиция: Спецотдел”) — $19 млн
  6. Эд О’Нил (“Американская семейка”) — $14 млн
  7. Эрик Стоунстрит (“Американская семейка”) — $13,5 млн
  8. Джесси Тайлер Фергюсон (“Американская семейка”) — $13 млн
  9. Тай Бурелл (“Американская семейка”) — $12 млн
  10. Эндрю Линкольн (“Ходячие мертвецы”) — $11 млн
При составлении рейтинга были использованы данные о доходах артистов за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года.
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