Названы самые высокооплачиваемые актеры сериалов

В пятерку самых высокооплачиваемых телеактеров, согласно изданию, вошли сразу четверо артистов из комедийного сериала «Теория большого взрыва».

Третье и четвертое места заняли Саймон Хелберг и Кунар Нийяр, заработавшие за год 23,5 миллиона долларов. На вторую ступень пьедестала поднялся Джонни Галэки, который пополнил свою копилку на 25 миллионов долларов. Пятое место Forbes отдали Марку Хэрмону , исполнителю главной роли в сериале «Морская полиция: Спецотдел», годовой доход которого составил 19 миллионов долларов.

Самым высокооплачиваемым телеактером этого года стал исполнитель роли Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва» Джим Парсонс . Актер пополнил свой бюджет на 26,5 миллионов долларов, сообщает Forbes.

Джим Парсонс (“Теория большого взрыва”) — $26,5 млн Джонни Галэки (“Теория большого взрыва”) — $25 млн Саймон Хелберг (“Теория большого взрыва”) — $23,5 млн Кунар Нийяр (“Теория большого взрыва”) — $23,5 млн Марк Хэрмон (“Морская полиция: Спецотдел”) — $19 млн Эд О’Нил (“Американская семейка”) — $14 млн Эрик Стоунстрит (“Американская семейка”) — $13,5 млн Джесси Тайлер Фергюсон (“Американская семейка”) — $13 млн Тай Бурелл (“Американская семейка”) — $12 млн Эндрю Линкольн (“Ходячие мертвецы”) — $11 млн Десятка самых высокооплачиваемых актеров сериалов выглядит так:

При составлении рейтинга были использованы данные о доходах артистов за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года.