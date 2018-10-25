Ещё
Как живут актёры сериала «Воронины»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Репродукция
Триллер, Фантастика
Купить билет
Веном
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Хэллоуин
Триллер, Ужасы
Купить билет

Как живут актёры сериала «Воронины» 

Рамблер 3 часа назад
Первые серии сериала «Воронины» зрители увидели осенью 2009 года. Это была адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», и она сразу же пришлась по вкусу аудитории. К настоящему моменту отснято уже 22 сезона, а в 2017 году «Воронины» попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный адаптированный сериал. А как прожили последнее десятилетие актёры, снимающиеся в сериале?
1. Георгий Дронов, в сериале Костя Воронин. Георгий снимается в кино с начала девяностых, но довольно долго его приглашали только на эпизодические роли. Широкий зритель узнал о нём после сериала «Саша+Маша» и фильма «Ночной дозор». Сейчас Дронов продолжает сниматься в «Ворониных», параллельно работая в кино и занимаясь режиссурой.
2. Екатерина Волкова, в сериале Вера, жена Кости. Кинокарьера Екатерины долго не складывалась, ей пришлось несколько лет довольствоваться небольшими эпизодами. Сериал «Воронины» Волкову узнаваемой и популярной. За время съёмок актриса вышла замуж и родила дочь.
3. Борис Клюев, в сериале Николай Петрович, отец Кости. К моменту старта сериала Борис Владимирович был популярным и востребованным артистом, на его счету были десятки работ в кино и театре. «Воронины» стали для Клюева новым витком в карьере и принесли ему известность среди младших поколений.
4. Анна Фроловцева, в сериале Галина Ивановна, мать Кости. В фильмографии Анны Васильевны к двухтысячным годам было несколько десятков фильмов, но роли в них были небольшие. Снявшись в «Ворониных», Фроловцева стала настоящей звездой, ведь почти каждый телезритель в её героине увидел супругу, маму, бабушку, тёщу.
Как живут Станислав Дужников, Юлия Куварзина и юная актриса Мария Ильюхина и Кирилл и Филипп Михины, узнайте из видео..
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Фаина Раневская сменила фамилию12
Советские фильмы, в которых белые лучше красных92
Названы самые высокооплачиваемые актеры сериалов1
Что стало с мальчиком из фильма «Вор»21
Два актёра стали соперниками на экране и в жизни1
Видео
02:04
Вышел трейлер 2 сезона «Удивительной миссис Мэйзел»
Сериалы
01:58
Трейлер комедии о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне
Фильмы
02:32
Самые ожидаемые премьеры недели
Фильмы
07:00
Кто считает, что Аладдин пришёл из будущего
Фильмы
04:35
Неудачные дубли, ставшие украшением фильмов
Фильмы Актеры
05:43
Как живут актёры сериала «Воронины»
Актеры ТВ
02:27
Как сейчас выглядит «Девушка по имени судьба»
Актеры
02:57
Как Гурченко все-таки попала в «Иронию судьбы»
Фильмы Актеры
08:16
Ленты, которые уничтожили отличные трилогии
Фильмы Актеры
10:14
Секреты кино, о которых вы не знали
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение