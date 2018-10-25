Как живут актёры сериала «Воронины»

Первые серии сериала «Воронины» зрители увидели осенью 2009 года. Это была адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», и она сразу же пришлась по вкусу аудитории. К настоящему моменту отснято уже 22 сезона, а в 2017 году «Воронины» попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный адаптированный сериал. А как прожили последнее десятилетие актёры, снимающиеся в сериале?

1. Георгий Дронов , в сериале Костя Воронин. Георгий снимается в кино с начала девяностых, но довольно долго его приглашали только на эпизодические роли. Широкий зритель узнал о нём после сериала «Саша+Маша» и фильма «Ночной дозор». Сейчас Дронов продолжает сниматься в «Ворониных», параллельно работая в кино и занимаясь режиссурой.

2. Екатерина Волкова , в сериале Вера, жена Кости. Кинокарьера Екатерины долго не складывалась, ей пришлось несколько лет довольствоваться небольшими эпизодами. Сериал «Воронины» Волкову узнаваемой и популярной. За время съёмок актриса вышла замуж и родила дочь.

3. Борис Клюев , в сериале Николай Петрович, отец Кости. К моменту старта сериала Борис Владимирович был популярным и востребованным артистом, на его счету были десятки работ в кино и театре. «Воронины» стали для Клюева новым витком в карьере и принесли ему известность среди младших поколений.