Джонни Деппа выгнали из новых «Пиратов»

Компания Disney решила, что главный герой должен быть как минимум лет на 20 моложе.

С выхода первого фильма о таинственной «Черной жемчужине» прошло 15 лет! За это время молодые актеры Орландо Блум и Кира Найтли превратились в главных звезд Голливуда, а Джонни Депп , сыгравший легендарного Джека Воробья, стал визитной карточкой фильмов…

Но компания Disney решила к юбилею перезапустить «Пиратов» и рассказать историю новому поколению с самого начала. Но вот что и правда огорчает: они решили избавиться от Джека Воробья в исполнении Джонни.

Деппу стукнуло 55 лет! Создатели уверены, что это не тот возраст, которым можно заинтересовать молодую аудиторию… Не исключено, что боссов из мира кино насторожило и ощутимое падение сборов пятого, и пока последнего, фильма серии. Ведь прибыль существенно упала по сравнению с четвертой частью и еще сильнее отличается от дохода первых трех.

Даже примерный актерский состав создатели пока разглашать не готовы. Зато уже обьявили, что студия вступила в переговоры с Реттом Ризом и Полом Верником, которым предлагает написать сценарий… В последние годы авторский дуэт подготовил целый ряд сценариев к успешным фильмам — «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и космического фильма ужасов «Живое».

Съемки планируется начать в начале 2019-го, а уже к 2020-му запустить новых «Пиратов» на большой экран.