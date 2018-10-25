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Названы самые высокооплачиваемые телеактрисы
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Названы самые высокооплачиваемые телеактрисы 

РИА Новости + ещё 9 4 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Американская семейка"
Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых телеактрис в мире.
Первое место заняла София Вергара, исполнительница одной из главных ролей в сериале "Американская семейка". Издание оценило ее доход за прошедший год в 42,5 миллиона долларов.
Второе место досталось Кейли Куоко, известной по роли официантки Пенни в сериале "Теория большого взрыва. Ее коллеги по съемочной площадке — Джим Парсонс, Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Найяр — заняли четыре первых места в аналогичном "мужском" рейтинге Forbes, опубликованным накануне. Доход Куоко составил 24,5 миллиона долларов.
В тройку лидеров также вошла Эллен Помпео, известная по роли в сериале "Анатомия страсти". Ее состояние Forbes оценил в 23,5 миллиона долларов.
В топ-5 рейтинга замыкают Маришка Харгитей ("Закон и порядок. Специальный корпус") и Джули Боуэн ("Американская семейка"), заработавшие 13 и 12,5 миллиона долларов соответственно.
В этом году десятку самых высокооплачиваемых актрис покинули Робин Райт, Минди Калинг и Приянка Чопра.
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