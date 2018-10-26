Самые переоцененные российские актрисы

Некоторые актёры годами держатся в топе самых востребованных, любимых публикой и обласканных критиками. Но есть и другие артисты, в даровании которых многие сомневаются. Сыграв в одном-двух громких фильмах, они надолго пропадают из поля зрения режиссёров, хотя регулярно попадают в скандалы и разборки. Каких же актрис называют самыми переоценёнными в отечественном кино?

1. Анастасия Заворотнюк . Целое десятилетие проработала в театре Олега Табакова , но популярности не снискала. В 2004 году актрису пригласили в сериал «Моя прекрасная няня», который сделал её звездой. Поспособствовал этому и роман с Сергеем Жигуновым , партнёром по съёмочной площадке. А вот следующие работы Анастасии разочаровали зрителей, за последние годы она не снялась ни в одном заслуживающем внимания фильме, так что пока вершиной творчества для неё остаётся сериал, завершившийся в 2009 году.