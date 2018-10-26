Самые переоцененные российские актрисы 

Некоторые актёры годами держатся в топе самых востребованных, любимых публикой и обласканных критиками. Но есть и другие артисты, в даровании которых многие сомневаются. Сыграв в одном-двух громких фильмах, они надолго пропадают из поля зрения режиссёров, хотя регулярно попадают в скандалы и разборки. Каких же актрис называют самыми переоценёнными в отечественном кино?
1. Анастасия Заворотнюк. Целое десятилетие проработала в театре Олега Табакова, но популярности не снискала. В 2004 году актрису пригласили в сериал «Моя прекрасная няня», который сделал её звездой. Поспособствовал этому и роман с Сергеем Жигуновым, партнёром по съёмочной площадке. А вот следующие работы Анастасии разочаровали зрителей, за последние годы она не снялась ни в одном заслуживающем внимания фильме, так что пока вершиной творчества для неё остаётся сериал, завершившийся в 2009 году.
2. Паулина Андреева. Актриса, у которой нет ни одной заметной роли, стала известной после романа с режиссёром Фёдором Бондарчуком. Муссируются слухи, что именно Паулина стала причиной расставания Фёдора с супругой Светланой, с которой он прожил четверть века. Возможно, молодая Андреева привлекла маститого режиссёра красотой и непосредственностью, но вряд ли большим талантом.
Ольга и Татьяна Арнтгольц, Светлана Ходченкова, Анна Чиповская, Екатерина Вилкова, Ирина Алфёрова, Марина Александрова, Агния Дитковските, Олеся Судзиловская, Наталья Рудова, Мария Кожевникова, Александра Бортич, Юлия Снигирь, Анна Снаткина, Ольга Погодина, Анна Михайловская, Карина Разумовская — это несомненно красивые женщины, но стоило ли им выбирать актёрство? Смотрите рассказы о них в ролике.